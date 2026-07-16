快訊

台積電法說／談三星英特爾競爭 魏哲家妙回：量產不是去超商買瓶奶

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

永笙生技與艾萬霖生技強強聯手 雙方簽署細胞供應暨CDMO合約

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永笙- KY（4178）與艾萬霖生技16日共同宣布，雙方簽署細胞供應暨CDMO合作協議，運用美國公捐臍帶組織庫（Umbilical Cord Tissue Bank），製造符合國際品質的間質幹細胞（Mesenchymal Stromal Cells, MSCs）原料，提供艾萬霖高品質外泌體（Exosome）產品的研發、製程開發及臨床試驗

永笙商務總監黃彥文表示，永笙的細胞保存與細胞製備服務，已進一步擴展至國際級細胞供應與CDMO服務模式，提供具備穩定來源、品質一致性、完整追溯性及法規符合性的細胞原料，協助合作夥伴加速細胞與外泌體產品開發，建立於全球再生醫療產業鏈的戰略地位。

他指出，永笙深耕臍帶血及臍帶組織細胞資源近30年，已建立符合國際品質管理及GTP規範之細胞採集、製備、保存及供應平台。

透過此次合作，永笙將持續擴大細胞原料供應能力，並結合CDMO服務，提供從細胞來源、製程開發到生產製造之一站式整合解決方案，以滿足全球再生醫療及細胞治療市場日益成長的需求。

近年來，外泌體已成為再生醫療的重要發展方向，具有低免疫原性、良好組織穿透能力及多元治療潛力，在神經修復、免疫調節、抗發炎及組織再生等領域展現高度發展前景，也吸引全球製藥及生技產業持續投入。

黃彥文表示，此次合作不僅代表永笙細胞供應平台正式邁向新的商業模式，更彰顯高品質細胞資源於再生醫療產業鏈中的核心價值。透過美國公捐臍帶組織庫與國際級細胞製備能力，未來期待協助更多合作夥伴加速創新產品開發，並持續拓展全球品牌細胞供應市場。

艾萬霖生技董事長林奏延表示，艾萬霖長期投入外泌體新藥開發，聚焦於外泌體製程優化、產品開發及臨床應用評估，致力開發兼具治療潛力與商業價值之創新生物製劑。

他強調，透過永笙穩定且高品質的MSC細胞來源，將為艾萬霖外泌體產品提供穩定且高品質的細胞來源。此次合作可望提升產品開發效率，加速臨床推進，並共同提升台灣於全球再生醫療及外泌體產業的競爭力。

生技 美國 臨床試驗

延伸閱讀

藥華藥舉辦首屆創新獎 長弘生技奪魁、獲10萬美元大獎

亞洲生技大會登場 資誠攜手台灣生醫鏈結國際資源

訊聯基因數位AI生物世界模型 AI中心研發量能爆發 助智慧研發營收翻倍

保瑞偕英矽智能簽署戰略合作 攻 AI 藥物研發 潛在商機上看25億美元

相關新聞

永笙生技與艾萬霖生技強強聯手 雙方簽署細胞供應暨 CDMO 合約

永笙- KY（4178）與艾萬霖生技16日共同宣布，雙方簽署細胞供應暨CDMO合作協議，運用美國公捐臍帶組織庫（Umbilical Cord Tissue Bank），製造符合國際品質的間質幹細胞（Mesenchymal Stromal Cells, MSCs）原料，提供艾萬霖高品質外泌體（Exosome）產品的研發、製程開發及臨床試驗。

「青安3.0」新增區域購屋總價上限 專家：兩大區域首購買屋吃力了

為持續協助青年購屋，財政部「青安3.0」預計8月正式起跑，新版除將新婚、育兒家庭貸款額度拉高至1,200、1,500萬元，更增列年齡、貸款年限等限制，並新增個人年所得需低於200萬元的排富條款，同時設定區域房屋總價上限。

台中無人機黃金廊帶點火！賴正鎰：高端住宅可望承接國際白領剛需

沙國15億元採購大單，點火台中無人機黃金廊帶。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰表示，中台灣具備完整無人機產業鏈，顯示越來越多相關產業到台中落地，形成「總部經濟」後，商辦及白領階級青睞的高端住宅需求也會相對提高，而西屯、南屯高端住宅可望承接國際白領剛需。

世紀民生生技營收拚翻倍 朝和生醫進軍馬來西亞拚2027掛牌

2026亞洲生技大展16日登場，世紀民生（5314）旗下朝和生醫、世恆生技同步展現生技布局。世紀民生董事長張祐銘指出，生技事業目前約占公司營收五成，公司去年營收接近30億元，今年目標營收翻倍；另外，朝和生醫將東南亞列為下一階段布局重點，並以馬來西亞作為首站，目標2027年完成掛牌。

太陽光電發電系統商公會理事長林新寶呼籲政府力推屋頂與新建物光電

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會今天舉行會員大會。理事長林新寶感慨表示，許多人「一談到光電、就沒了是非」，自己一直以正向看待產業未來，希望政府能力推民宅屋頂綠能、支持用心業者、釋放政策利多。

「青安3.0」排老排富獎助 專家：這類人沒份

「青安貸款3.0」拍定，行政院公布針對結婚、育兒申貸者，拉高申貸金額上限，結婚申貸人最高申貸金額可望提高至1,200萬元，若結婚且育兒，更有機會提高為1,500萬元，頗能穩定目前房市基本盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。