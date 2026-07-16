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培育海事人才 航港局表揚7家合作航商共育海員新星

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
航港局葉協隆局長（中）頒獎表揚「海員新星培育計畫」合作航商，長榮海運由黃崇榮本部主管（右）、劉文祥部主管（左）代表領獎。圖／航港局提供
航港局葉協隆局長（中）頒獎表揚「海員新星培育計畫」合作航商，長榮海運由黃崇榮本部主管（右）、劉文祥部主管（左）代表領獎。圖／航港局提供

航港局16日舉辦「海員新星培育計畫」合作航商頒獎典禮，由局長葉協隆頒發獎座予長榮海運公司、陽明海運公司、萬海航運公司、裕民航運公司、中鋼運通公司、光明海運公司及建華海運公司等7家航商，感謝各航商長期支持「海員新星培育計畫」，攜手投入海事人才培育，為我國航運產業永續發展奠定人才基礎。

航港局表示，隨著全球航運產業快速發展及人才需求日益增加，培育優秀海事人才已成為提升國家航運競爭力的重要關鍵。為鼓勵更多青年投入海事職涯，航港局推動「海員新星培育計畫」，整合政府、航商、海事校院及公益團體等資源，透過獎助學金、職涯輔導、實習及就業銜接等措施，陪伴學生安心就學、順利進入職場，建立從校園到就業的完整培育機制。

截至目前，已有113位學生透過計畫獲合作航商錄取，展現公私協力培育海事人才的具體成果。每一位學生的成長故事，不僅代表一個家庭看見希望，也展現政府、企業、學校與公益團體攜手合作的價值。一位學生的改變，背後是各界共同接住夢想的力量；而每一位投入航運產業的新血，都是支撐臺灣海運發展的重要基石。

葉協隆指出，本次受表揚的7家合作航商，除提供錄取學生就學期間的學雜費、住宿費及生活津貼補助外，亦提供畢業後至所屬船舶上船就業的機會，協助學生順利銜接校園與職場，充分展現企業善盡社會責任及支持海事教育的具體行動。

最後，葉協隆強調，「海員新星培育計畫」不僅是一項人才培育政策，更是一項改變青年人生與實現社會共融的行動。未來將持續攜手合作夥伴，持續精進船員培育制度與訓練內容，培養符合未來航運需求的專業人才，讓更多青年勇敢逐夢、安心投入海事職涯，共同打造更具韌性、更具競爭力的臺灣航運未來。

航港局

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