「青安3.0」新增區域購屋總價上限 專家：兩大區域首購買屋吃力了

為持續協助青年購屋，財政部「青安3.0」預計8月正式起跑，新版除將新婚、育兒家庭貸款額度拉高至1,200、1,500萬元，更增列年齡、貸款年限等限制，並新增個人年所得需低於200萬元的排富條款，同時設定區域房屋總價上限。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，該條款透過設定多重門檻堵住人頭戶與炒作漏洞，透過精準補貼，有望讓更多真正具有住宅需求的青年一圓買房夢。

觀察「青安3.0」政策，最大亮點在於提倡婚育，將新婚、育兒家庭的房貸額度，一舉躍升至1,200、1,500萬元；同時，補貼亦更精準，大幅緊縮申貸資格，除限制借款人年收入不得超過200萬元，更嚴格規定「申貸時未滿50歲，且申貸年齡與核貸年限合計不得超過80」。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，過去「青安2.0」上路時，引爆剛性需求買盤，並衍生出人頭戶、中高齡者申貸、或父母藉子女名義搭便車等行為，令該政策之美意有所蒙塵。

賴志昶指出，而此次「青安3.0」的修正，可謂「棍子加紅蘿蔔」同時上場，首先調高婚育家庭的貸款額度，降低首購族成家立業的門檻，亦達到鼓勵婚育之目的；另一方面，新增年齡限制與排富條款，則有效防弊並落實居住正義，讓政策紅利，回歸到真正需要幫助的年輕自住客群。

除資格審查，「青安3.0」更針對購屋總價依區域設定天花板，其中台北市上限3,500萬元、新北市與新竹縣市2,500萬元、其他縣市則為2,000萬元；此外，利息補貼也改為3年期滿後逐年減少補貼，且「青安2.0」一體適用，避免購屋人依賴政府補貼而忽視利息風險。

賴志昶指出，台北市總價3,500萬、新北市總價2,500萬元以內產品，可選擇多元，如二至三房中古大樓、華廈或大三房公寓產品皆可入手，不過對於房價日益高漲的新竹縣市與台中市而言，其購屋門檻僅2,500與2,000萬元，較考驗首購族群的購屋眼光，兩大區域購屋人需慎選區域、屋齡及產品類型才能符合該門檻。

賴志昶也提醒，由於「青安3.0」與「青安2.0」皆適用「3年期滿後補貼逐年遞減」的機制，首購族在試算每月房貸負擔時，勿僅看寬限期與補貼利息，也應考慮優惠期過後且進入本息攤還期，每月還貸金額是否能維持家庭收支平衡，以免補貼退場後，還款「壓力山大」，反而讓愛屋流入法拍市場。