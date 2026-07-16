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晶華捷絲旅中山館首月賺錢 明年林口、大阪心齋橋擴點

中央社／ 台北16日電

晶華集團今天宣布，旗下品牌「捷絲旅」近期將接連開出新據點，6月中旬開幕的中山館首月業績告捷，住房率82%預期可獲利，預計明年首季林口捷絲旅開幕、第4季大阪心齋橋二館開幕。

晶華酒店集團今天宣布，旗下品牌「捷絲旅」新據點台北中山館6月中旬開幕，首月住房率82%，平均房價新台幣2500元。台灣旅客約占5成，港、澳、日、韓旅客約占5成，顯示條通商機兼具文化特色與便利交通優勢。

捷絲旅台灣區總經理陳惠芳表示，中山館首月就獲利，捷絲旅品牌2009年成立，目前在海內外有10個據點、包括日本大阪1個據點，所在城市共7個，客房總數約1122個，整體住房率和平均房價都比疫情前成長。

捷絲旅表示，近期將新增2個據點，分別為明年首季預計開幕林口捷絲旅、明年第4季大阪二館心齋橋JustSleep SUITES開幕，將升級每房都搭配廚房與大冰箱的4人房型，瞄準自由行旅客。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，整體來說，晶華捷絲旅品牌一年營收貢獻約占集團6%，加上晶泉品牌約12%。

他說，台北晶華酒店的3大客群，依序為日本、台灣、美國，其中日本客因為匯率影響，占比從4成變3成；本國旅客超過2成，美國客較疫情前成長1倍，占比15%；韓國、新加坡、香港也都增加。

大阪 房價 林口

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