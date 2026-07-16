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全家隨買跨店取年業績破50億！家戶共享商機爆發

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全家（5903）會員APP「隨買跨店取」看準家庭數位採買商機，業績持續攀升，去年單年業績突破50億元。自2017年推出以來，「隨買跨店取」從最初的跨店寄取服務，陸續延伸轉贈、共享、訂閱等功能，逐步改變消費者購物與取貨習慣，並成為「全家」APP長期熱門功能。

隨著全家會員數突破2,000萬人，數位服務深入日常生活，「隨買跨店取」使用情境也從過去個人咖啡寄杯、分次領取，進一步拓展至家庭、親友及同事間的共享應用。全家表示，近年「訂閱」與「共享」功能帶動消費模式轉變，由過往「自己買、自己領」，逐漸形成「一人購買、家人領取」的新型態。

全家便利商店數位渠道運營部部長黃信逢表示，「隨買跨店取」以跨店寄取為基礎，持續打造多元使用場景，透過共享機制讓家庭成員可共同使用商品，只需一人購買，即可由家人就近於門市提領，也帶動去年整體業績突破50億元。

從商品結構來看，咖啡仍是「隨買跨店取」主要銷售品項，不過隨著訂閱與共享功能普及，鮮乳、雞蛋、雞胸肉及衛生紙等家庭常備品銷售快速成長，相關品類業績占比逐步朝三成邁進，顯示平台功能已從個人消費需求延伸至家庭日常補給。

全家指出，今年「隨買跨店取」訂閱會員數較同期成長三成，商品轉贈次數一年突破億元，尤其在春節等節慶期間需求明顯增加，成為會員傳遞心意的重要數位工具。此外，開啟共享功能的會員以40至50歲女性為主要族群，反映家庭採買與管理需求逐漸數位化。

迎接「隨買跨店取」9周年，全家也持續擴大商品應用場景。自8月3日起，將四大節慶型錄商品正式導入「隨買跨店取」平台，消費者可透過APP購買中秋禮盒等預購商品，指定品項享2件95折、3件以上92折優惠。

全家表示，目前全台超過4,500間門市皆可作為取貨據點，宛如24小時不打烊的行動冰箱，滿足家庭常備品與節慶採買需求。即日起至8月18日，購買指定百款商品單筆滿199元，即可抽Fami儲值金9,999元；期間開啟共享或使用轉贈功能，還可加碼獲得抽獎券，並推出多項商品5折起優惠。

全家 平台 全家便利商店

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