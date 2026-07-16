快訊

Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

聽新聞
0:00 / 0:00

哈日族不用擔心紅眼班機！Klook 獨家推出東京24小時自助租車

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

越來越多旅客希望跳脫大城市，深入周邊挖掘二三線城市魅力！根據Klook 2026《旅遊脈動大調查》，77%亞太旅客除了造訪熱門城市，也會同步安排前往周邊小鎮與特色景點，而租車為串聯城市與近郊景點的重要交通方式之一。

看見旅客對彈性自駕體驗的需求，Klook獨家推出24小時自助租還車服務，以最受台灣旅客歡迎的日本作為首發市場，並於東京率先上線，不論搭乘紅眼班機前往日本、或深夜返程，都能依照旅程彈性安排，一下飛機就能立即展開旅程。

除了突破時間限制，Klook也同步解決海外租車最常見的語言與流程門檻。從預約、證件驗證到取車、還車，全程皆提供全中文操作介面與服務，即使不熟悉日文，也能依照指引完成每一個步驟，不必擔心現場溝通問題，第一次到日本自駕也能輕鬆上手。

為了讓旅客更安心出遊，還可依需求加購獨家「安心保障」服務，每天僅加價270元起，即可升級更全面的租車保障，包含CDW租車零自負額補償，NOC營業損失補償與道路救援費用報銷等，降低旅途中突發狀況帶來的負擔，讓自駕旅行更加無憂。

Klook將繁瑣的租車流程全面數位化，出發前只要先完成線上Check-in、上傳證件完成驗證，並於取車前24小時確認停車位置；抵達現場後，依照App導航前往停車場，完成押金授權及拍攝驗車照片，即可透過手機解鎖車輛直接出發；旅程結束後，只需將車輛停回指定地點，拍照上傳車況並於手機完成確認，即可完成還車，全程免排隊、免紙本文件，也不用等待櫃台人員。

目前Klook自助取還車服務已於東京正式上線，服務據點涵蓋成田機場、羽田機場、東京車站及淺草橋等熱門區域，未來也將持續擴大日本自助租車服務版圖至大阪、福岡及沖繩等城市，讓更多旅客都能享受更自由、更彈性的日本自駕體驗。

東京 日本 Klook

延伸閱讀

AI改變旅遊規劃 91%亞太旅客用AI協助安排行程

解鎖首爾新玩法！外國護照可認證NAVER預約 交通卡充值全面支援信用卡

去鹿野免塞車！台東熱氣球接駁、台灣好行雙線上路 光雕夜再加開班次

赴中體驗無人車、無人機…老外瘋科技遊 要價9000美元仍夯

相關新聞

AI拉麵機進駐超商！90秒出餐、半夜也有現煮拉麵、台式湯麵

看準暑假旅遊熱潮與高科技廠辦全天候餐飲需求，統一超（2912）持續擴大AI智慧餐飲布局。7-ELEVEN宣布攜手AI智慧熱食自動販賣機品牌Yo-Kai Express，再新增桃園美光及日月潭水社商場兩處據點，主打最快90秒即可出餐，提供日式拉麵、台式湯麵等多款現煮熱食，搶攻科技人深夜用餐及觀光景區即食商機。

香奈兒新任香水謬斯女神是她！Gracie Abrams演繹摩登COCO自由魅力

香奈兒（CHANEL）正式宣布葛萊美提名創作歌手Gracie Abrams出任「香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水」全新形象大之際，也為摩登COCO系列開啟全新篇章。自2019年出道以來，Gracie Abrams已成為當代最受矚目的創作歌手之一，曾獲第66屆葛萊美獎最佳新人提名，並於2025年榮獲全美音樂獎最佳新人。去年正式成為香奈兒品牌大使、出演2025春夏前導系列形象廣告，並擔任COCO CRUSH高級珠寶系列形象謬斯，如今再以摩登COCO極致CRUSH香水全新形象大使身分，續寫與品牌之間的故事篇章。

德誼數位22周年推5大永續優惠 這7代iPhone換原廠電池全都現省千元

德誼數位歡慶創立22周年，結合Apple產品優惠與ESG理念，推出5大周年限定活動。其中最受果粉關注的，便是iPhone全系列原廠電池更換優惠，最高現省1,000元，鼓勵消費者延長裝置使用壽命，實踐永續消費。

最大的全聯來了！台中進德店「這一天」開幕、600坪賣場亮相

最大的全聯來了，全聯位於台中市東區進德路200號的「全聯進德店」，將於7月18日率先開幕，為目前全聯坪數最大的複合店，其中一樓全聯賣場超過600坪，除了完整生鮮、乾貨及生活用品外，也導入「全電器」、「全酒窖」等特色專區，並引進三井3C、震旦通訊等品牌，提供消費者更豐富的一站式購物體驗。

阿湯哥新片《挖掘者》預告公開！分鏡秘辛、人設亮點、演員卡司一文看

阿湯哥湯姆克魯斯Tom Cruise又有新片將上映，由華納兄弟發行的《挖掘者》（Digger）近日發表了電影預告，引起熱烈討論。片中阿湯哥演出一位超級富豪，老妝、白髮、肥胖、禿頭，像是一口氣將過去三十年的帥氣印象一次埋葬，也很符合電影海報中他手拿一把超大鏟子，到底是要埋、還是要挖出什麼大秘寶？

全聯最大旗艦店來了！600坪賣場這天開幕 健身房、3C、全酒窖一次逛

全聯持續拓展大型店及複合店布局，位於台中市東區進德路200號的「全聯進德店」，打造目前全聯坪數最大的複合店，其中一樓全聯賣場超過600坪，將於7月18日率先開幕。除了完整生鮮、乾貨及生活用品外，也導入「全電器」、「全酒窖」等特色專區，並引進三井3C、震旦通訊等品牌，提供消費者更豐富的一站式購物體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。