Bolt 推出全新「危險駕駛行為回報」功能 提升乘客安全

歐洲行動叫車平台Bolt 16日宣布，在App的「安全工具箱」推出全新「危險駕駛行為回報」功能。當乘客於行程期間遇到超速、開車時分心使用手機或其他危險駕駛情形，可在App立即回報相關狀況，讓 Bolt安全團隊即時掌握資訊，並協助駕駛夥伴了解相關回饋，進一步提升平台整體安全性，打造更安心的乘車體驗。

許多乘客在搭乘途中，即使察覺駕駛行為可能存在安全疑慮，也未必合適或願意當下直接向駕駛反映；行程結束後，也可能因時間匆忙，而未透過評分或客服管道提供回饋。為協助乘客更即時、安全的反映搭乘過程中的狀況，Bolt「危險駕駛行為回報」功能，讓乘客可於行程進行期間透過App即時回報，協助平台更快速掌握安全資訊，並持續優化平台整體安全管理機制。

乘客只需於搭乘期間開啟App內的「安全工具箱」，點選「危險駕駛行為回報」，即可依實際情況選擇「超速」、「開車時使用手機」或「危險駕駛」等選項完成回報。相關資訊將提交至 Bolt 安全團隊，作為後續安全管理的重要參考；若持續收到相關回報，平台也將適時向駕駛提供回饋，協助提升駕駛安全意識與服務品質。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，危險駕駛行為回報功能，讓乘客能更快速、便利且安心地向平台提供回饋。未來也將持續透過產品創新與安全機制優化，打造更安全、更值得信賴的乘車環境。

自台灣推出服務以來，Bolt已陸續導入多項安全功能，涵蓋行程前/中/後不同階段的安全保障，包括駕駛身分與文件驗證、行程代碼、即時位置分享、信任聯絡人、緊急求助，以及今年初於台灣上線的「行程錄音」功能。