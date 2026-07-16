台中無人機黃金廊帶點火！賴正鎰：高端住宅可望承接國際白領剛需

沙國15億元採購大單，點火台中無人機黃金廊帶。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰表示，中台灣具備完整無人機產業鏈，顯示越來越多相關產業到台中落地，形成「總部經濟」後，商辦及白領階級青睞的高端住宅需求也會相對提高，而西屯、南屯高端住宅可望承接國際白領剛需。

台中的企業投資動能已逐步反映在城市經濟數據。今年第1季公司登記新增2,895家、資本額年增8.11%；商業登記新增2,966家，資本額增加8.29億元，連續20季在公司與商業登記多項指標維持全國領先。

鄉林不動產研究室指出，台中產業豐富，像是最夯的無人機已從過去消費性娛樂工具，升級為國家級戰略物資及重要產業，而中台灣具備完整無人機產業鏈，顯示越來越多相關產業到臺中落地，形成「總部經濟」後，商辦及白領階級青睞的高端住宅需求也會相對提高。

財政部日前公布最新數據，沙烏地阿拉伯今年6月向台灣採購4,720萬美元、折合新台幣約15億元的無人機，創下自2023年統計以來，單一國家單月採購台灣無人機的最高紀錄，也顯示在全球重組「非紅色供應鏈」之際，台灣無人機正逐漸獲得國際市場青睞，台灣無人機產業加速飛向國際市場。

鄉林不動產研究室指出，台灣無人機產業從國防、救災、物流、農業到工業巡檢，應用市場快速擴張，而無人機所需的半導體智慧控制、精密機械加工、光學鏡頭、馬達、複合材料與通訊系統，在中台灣均有完整產業基礎，包括漢翔航空、雷虎科技、田屋科技、碳基科技等指標企業，台中完全具備從研發到零組件、機體生產製造、系統整合的產業據點與發展條件。

台中市政府日前攜手美國在台協會、彰、投縣政府舉辦「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」，延續市長盧秀燕今年3月赴美經貿交流成果，並與美國無人機產業協會及國內外業者對接，推動中彰投無人載具產業合作平臺。

盧秀燕也向中央爭取開放中部低空測試空域，希望把中台灣由零組件供應基地，提升為無人載具測試、驗證及國際接單中心。

立法院副院長江啟臣近期赴美拜會喬治亞州經貿部門、地方政府及喬治亞理工學院，推介台中精密機械、AI機器人與無人機產業，並主張中央產業資源不應跳過供應鏈最完整的台中，應讓中台灣扮演無人機與機器人產業發展的火車頭。

賴正鎰表示，台中不能只有替國內外科技產業的企業公司生產零組件或做代工，而應擴大研發製作MIT，把企業總部、研發中心、採購中心與國際營運決策中心一併留在台中。

無人機、半導體、AI機器人及精密機械若在台中形成跨產業聚落，未來將吸引外商主管、工程師、採購團隊與商務人士長期進駐或頻繁出差，不僅能帶動辦公室、飯店、餐飲及會展需求，也會增加高品質租賃住宅、服務式公寓及高端住宅的實質需求。

另一方面，中部科學園區就業人口今年3月底已達6萬1,864人；今年前四月營業額較去年同期成長14.92%，全年預估可達1.18兆元，並挑戰1.2兆元新高。台積電中科1.4奈米新廠工程進度亦持續推進，供應鏈預估最快2027年第3季展開試產，將進一步強化中台灣高科技產業與人才聚集效應。

鄉林不動產研究室指出，台中今年上半年建物買賣移轉1萬7,995棟，較去年同期2萬261棟減少11.2%；但中科、工業區及七期所在地的西屯區，移轉量由1,679棟增加至3,175棟，年增89.1%；精密機械園區所在的南屯，則由1,125棟增至1,512棟，年增34.4%。

儘管相關移轉量包含新屋交屋等因素，不直接等同預售或新屋回溫或房價可能上漲，但卻是直接反映市場資金與居住需求持續向產業、交通及生活機能完整的區域集中。

鄉林不動產研究室分析，無人機產業與總部經濟若持續落地，台中房市將形成三大受惠板塊。第一是西屯中科、七期及水湳經貿園區。這一區同時具備科學園區、產業總部、國際會展、商務辦公及成熟生活機能，較有機會承接企業負責人、外商主管及高階科技人才對品牌住宅、大坪數住宅和高品質租賃產品的需求。

像是鄉林麗池、夏都與君悅，鄉林皇居以酒店式服務與管理，社區規畫餐廳與會所，讓住戶回家就像入住五星飯店，頗受外商白領青睞，所以租金行情在台中遙遙領先。

第二是南屯精密機械園區至烏日高鐵特區。南屯擁有精密機械與工業聚落，烏日則具備高鐵、台鐵及捷運轉乘優勢，適合經常往返南北園區、機場及海外市場的企業主管與工程團隊，未來中小坪數、換屋型住宅及服務式租賃產品均具發展空間。

第三是沙鹿、清泉崗及海線航太產業帶。若中央核定中部低空測試場域，並結合漢翔廠區、台中清泉崗國際機場及海線工業腹地，將先帶動廠房、研發及技術人員居住需求；相較核心市區，海線住宅價格基期較低，長期具有產業人口外溢與區域補漲題材。

賴正鎰建議，中央與台中市政府應共同提出「無人載具產業暨企業總部專區」，加快整合測試空域、研發補助、產業用地、租稅與人才政策，並同步增加國際航線、雙語教育、國際醫療、商務會展及外籍人才居住服務。

他強調，總部經濟是要讓企業的研發、採購、資金、人才與決策真正留在台中。只有把產業訂單轉化為長期投資與高薪就業，才能形成穩定的住宅剛需，讓無人機黃金廊帶從產業題材，進一步成為支撐台中城市升級與房市韌性的長期基本面。