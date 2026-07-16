亞洲生技大會登場 資誠攜手台灣生醫鏈結國際資源

2026亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）15日起登場，以「Asian Inspiration, Global Impact」為主題，聚焦亞洲生技創新如何走向全球市場。協辦單位資誠（PwC Taiwan）表示，今年除邀請日本PwC專家分享醫療產業轉型與供應鏈韌性經驗，也將舉辦ADCs（抗體藥物複合體）、GLP-1及失智症三大論壇，協助台灣生醫產業掌握全球趨勢、拓展國際合作與投資機會，加速創新技術商業化。

資誠生醫產業主持會計師黃珮娟表示，全球生醫產業正面臨技術快速演進、醫療需求改變及供應鏈重組等挑戰。資誠長期結合會計、稅務、法律、永續及資訊等跨領域專業，協助企業因應不同發展階段需求，並透過亞洲生技大會平台，協助台灣生醫企業對接國際資源，讓創新成果更快轉化為具臨床及商業價值的產品與服務。

15日舉行的「Global Biotech Development」論壇中，PwC Japan生醫產業諮詢合夥人船渡甲太郎（Kotaro Funato）分享日本醫療及製藥產業轉型經驗。他指出，高齡化、慢性病增加、醫療人力不足，以及AI、數位科技快速導入，正推動醫療模式從治療疾病，逐步轉向預防、早期介入、個人化照護及跨領域整合，也為亞洲帶來跨境研發、技術合作及商業化的新機會。

在另一場探討藥品供應韌性的論壇中，船渡甲太郎表示，近年受到地緣政治、原料集中及物流中斷等因素影響，藥品供應穩定已成為各國重要政策。他認為，供應韌性不應只是缺藥後的應變措施，而應從藥價、給付及採購制度設計開始，就兼顧供應穩定及產業永續發展。

同日舉辦的「Taiwan Investment Summit」投資論壇，則邀集國內外生醫企業與投資人交流。資誠審計服務營運長林永智表示，生醫投資不只是提供資金，更能協助企業擴大規模，加速創新產品上市。透過投資人、創業團隊與專業服務機構合作，可望建立更具韌性的生醫產業生態系，讓更多技術成功進入全球市場。

此外，資誠16日至17日將與台灣醫界聯盟基金會共同舉辦三場創新論壇。其中，ADCs論壇將探討抗體藥物複合體如何成為全球精準醫療及新藥研發的重要平台，以及台灣如何運用抗體工程、臨床研究、生物製造及資本市場等優勢，提升國際競爭力。

GLP-1論壇則聚焦相關療法從糖尿病治療延伸至體重管理、心血管、腎臟及其他代謝疾病，不僅改變臨床治療模式，也為台灣企業帶來切入全球供應鏈的新機會。

失智症論壇則將討論新藥、生物標記及影像診斷技術如何推動失智症防治從治療轉向早期篩檢、診斷及介入，並探討未來如何同步調整給付制度、醫療量能及照護體系，加速創新技術落實臨床應用。

資誠表示，亞洲生技大會已成為國際企業、投資人及生醫產業尋找合作夥伴的重要平台，未來將持續串聯全球投資與產業資源，協助台灣生醫企業強化商業化能力、拓展跨境合作，提升國際競爭力。