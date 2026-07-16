臺鹽參展2026亞洲生技展 攜手國際調香師發表綠迷雅滋養油

臺鹽（1737）今（16）日於亞洲生技大展發表綠迷雅新品「奢逆時御膚活顏滋養油」，突破市場既有技術，首創次微米膠原蛋白包覆蝦紅素精華油，以創新膠原蛋白載體封存天然抗氧化成分蝦紅素，讓珍貴活性突破肌膚屏障，保養直達核心，28天實測有效淡化暗沉、提升肌膚透亮度，實現自信美肌，「油」此而生。

熱銷逾20年的綠迷雅，持續進化保養體驗，此次更跨足香氛美學，特邀曾為前總統蔡英文打造專屬香氣的台灣首位國際調香師葉若維，操刀新品香氛設計，以珍稀大馬士革玫瑰為基調，揉合蜜桃、荔枝、甜橙的清甜果韻，交織出優雅且富層次的花果香調。

葉若維表示，希望透過香氣提升保養的儀式感，讓香氛不只是氣味，更是寵愛自己的方式，在每一次保養中找回內在力量，為肌膚加油，也為心情加油。

臺鹽董事長丁彥哲表示，臺鹽凝聚20餘年膠原蛋白研發量能，持續以「膠原蛋白的領航者」之姿引領技術創新，將膠原蛋白技術廣泛應用於保健食品、美容保養及清潔洗護等領域，並建構從原料開發、製程設計到市場應用的一條龍整合能力。自主研發的非變性二型膠原蛋白CollaFix®更連續三年吸引國際客戶採購，展現臺鹽在膠原蛋白領域的技術實力與國際競爭力，推動台灣生技研發成果邁向國際市場。

他指出，除發展自有品牌外，臺鹽也積極拓展OEM、ODM代工業務，以自有研發與製造優勢，提供客戶多元合作模式。因應PIF（化粧品產品資訊檔案）新制全面上路，臺鹽今年更強化PIF整合服務，打造「PIF智能合規平台」，為品牌提供一站式解決方案，協助接軌市場、縮短產品上市時程，致力成為更多品牌最值得信賴的生技合作夥伴。

亞洲生技大展16日至19日於南港展覽館一館登場，臺鹽於開展首日舉辦綠迷雅「奢逆時御膚活顏滋養油」新品發表會，邀請國際調香師葉若維於現場打造香氛體驗，吸引民眾駐足試香。新品運用臺鹽自主研發的Collastax™膠原蛋白包覆技術，搭配親膚性佳的澳洲堅果油基底，打造輕盈滑順、不黏膩的滋養油，實現淨白抗老功效。經臺鹽與國立臺南護理專科學校化妝品應用科產學合作試驗，20位30歲以上女性連續使用28天後，黑色素含量降低10.4%、肌膚彈性提升15.3%，受試者100%一致滿意推薦。