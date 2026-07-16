太陽光電發電系統商公會理事長林新寶呼籲政府力推屋頂與新建物光電
中華民國太陽光電發電系統商業同業公會今天舉行會員大會。理事長林新寶感慨表示，許多人「一談到光電、就沒了是非」，自己一直以正向看待產業未來，希望政府能力推民宅屋頂綠能、支持用心業者、釋放政策利多。
政府推動綠能光電2025年目標20G跳票有16G，延到今年至今還沒到17G，每年3G成長已成歷史，今年能否達標大有疑問。
經濟部再生能源推廣署代表指出，下月將推出新建物設置光電設施條例，能源署將舉辦線上說明會，能提供更多業界發展機會。
今天第六屆第二次會員大會有全台會員代表、產官學界500多人出席，能源署、台電及工研院派員與會，關注台灣太陽光電產業的發展現況與未來方向。
這次大會除展現產業交流與國際媒合成果外，也回顧理事長林新寶上任一年來，公會在政策倡議、會員服務及社會參與等面向的具體成果，展現作為產業與政府間重要橋樑的角色。
林新寶表示，面對國內太陽光電發展動能趨緩、併網容量尚未達成政策目標的挑戰，公會持續扮演產業後盾，積極向政府反映實務困境，並提出具體建議。全球淨零與企業綠電需求快速成長趨勢下，現行裝置容量即使達標仍恐供不應求，亟需制度創新與跨部會協作，突破發展瓶頸。
他說，政策溝通方面，公會已針對多項關鍵議題發揮協調功能，包括：模組5400Pa規範反映產業實務困難，促進政策與執行面取得平衡。針對雙波模組相關要求，整合會員意見與台電溝通，促成措施暫緩並持續研議可行方案。
面對新建物屋頂設置光電政策爭議，主動對外說明產業立場，協助社會溝通與輿情澄清。就展延與同意備案等議題，持續與主管機關協調，釐清法規適用並提升制度可行性。
林新寶指出，公會已反映反映100kW以上設備併接高壓規範實務困難，呼籲推動政策朝兼顧電網安全與案場可行性方向調整。公會也持續蒐集會員面臨行政程序、審查時程與法規問題，將個案議題轉化為產業共通需求，協助建立更明確且可執行制度環境。
在產業發展策略公會呼籲政府應積極推動「一地兩用」模式，尤其農電共生應加速跨部會整合；同時建議適度開放工業區屋頂利用，鼓勵企業自發自用，並結合儲能導入，提升電力系統韌性與能源使用效率。
公會表示，積極投入公益與社會參與，強化產業形象與社會連結，結合NGO與社福團體推動能源教育向下扎根。發起募款協助災區重建。推動社區關懷服務投入地方陪伴與資源支持。重大災害時整合會員資源，提供儲能設備支援緊急用電需求。
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