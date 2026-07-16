鎂光燈重回核心軸線！台中七期市政園道再掀推案潮 頂級成屋成資產衡量指標

台中七期新市政中心核心土地因開發飽和，下半年百億級預售推案熱潮再度引爆，讓市場目光重回最具指標性、無可複製的「新市政綠園道首排」。近期包括「遠雄夏綠蒂」即將正式進場，寶輝建設惠國段的預售新案也積極規劃中，為七期中軸注入全新活水。

業內專家指出，這波百億新案群起，勢必在核心園道掀起新一輪的產經焦點；然而，這股市場對地段價值的重新檢視，也意外讓區段內的頂級成屋作品，成為高總價市場在推估未來身價時，最關鍵的「抗跌對照組」。

觀察這波推案亮點，率先登場的「遠雄夏綠蒂」選址僑園大飯店原址，主打25至38坪2至3房，並採「七戶三梯」高規梯戶比設計，相較西屯不少投資型小宅公共空間與坪數全面壓縮，該案仍維持游泳池、多功能教室等豐富公設。

而位於惠中路與市政北五路口、新市政綠園道首排的「寶輝惠國段新案」，基地面積2,200坪、總銷估約300億元，業界預期其創價空間極具指標性。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，每當指標地段迎來預售新案時，高端客群最直接的反應，就是回頭檢視該區段既有豪宅的「實價登錄行情」。這種市場自發性的比價效應，會讓過去已經通過時間檢驗的指標成屋，直接成為衡量新案身價的「價格防線與天花板」。

當成屋的身價越穩固，市場對於預售新案的追價信心就越足，這種新舊案互相拉抬的現象，在市政園道這樣的代表性地段將會格外明顯。

在這一波市政十字園道掀起的比價效應中，長年以百坪豪宅高保值性著稱的寶璽建設，其旗下作品自然成為高總價市場對照的價格錨點。原因在於頂級資產的真實價值，需要「時間」與「實登」的雙重驗證。

以座落於府會園道1號、擁有最有價值的門牌「寶璽天睿」為例，該案由加拿大建築大師Michael Green與日本空間大師片山正通等國際團隊聯手打造。SS純鋼骨結構、全棟崗石，從內到外搜羅了國際之間藏家級的家具與藝術品。

「寶璽天睿」近幾年不僅連續多年制霸台中億元級豪宅交易量，為高端客層最喜愛的建築，在內政部最新實價登錄中，更以17樓每坪扣除車位高達98.3萬元的單價，奪得年度成屋豪宅王，客觀驗證了園道首排的身價底氣，據悉全案也已步入僅存最後個位數的銷售尾聲。

而這股由品牌堆疊出的身價底氣，不只體現在新成屋，更同樣能從其經典作品中得到驗證。同樣由寶璽在市政公園首排打造的指標名邸「寶璽睿觀」，屋齡雖已逾十餘年，但歷年來的轉手筆數在七期同級產品中卻極其罕見，每年的實登交易僅有一至兩筆。

甚至在過去數年間，各大房屋仲介平台更長期維持驚人的「零掛售」狀態。公園首排為「自住客黏著度最高」的區域，恰好說明了當市場在熱烈討論預售新案的未來價值時，內行藏家回頭審視的，反而是這種歷經時間考驗、非預售話術能堆砌的建築隱形資產。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出，現階段高總價市場的買方思維已經大幅洗牌，「地段」只是基本門檻，「品牌力」才是出手關鍵。尤其近年新興重劃區百家爭鳴，層峰客群在看過各類預售包裝後，反而更看重建商實力與住戶品質。

這也解釋了為何在新案進場的同時，二手市場的作品同樣會成為市場焦點。當建商能把住戶對住宅的「黏著度」拉到最高，讓資產階級甘願惜售，這種歷久彌新的無形資產，才是品牌在熱銷喧囂中最真實的試金石。

七期市政園道指標個案一覽表。資料來源：市調、業者提供