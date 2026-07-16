快訊

Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

聽新聞
0:00 / 0:00

鎂光燈重回核心軸線！台中七期市政園道再掀推案潮 頂級成屋成資產衡量指標

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中七期新市政中心核心土地因開發飽和，下半年百億級預售推案熱潮再度引爆。圖／業者提供
台中七期新市政中心核心土地因開發飽和，下半年百億級預售推案熱潮再度引爆。圖／業者提供

台中七期新市政中心核心土地因開發飽和，下半年百億級預售推案熱潮再度引爆，讓市場目光重回最具指標性、無可複製的「新市政綠園道首排」。近期包括「遠雄夏綠蒂」即將正式進場，寶輝建設惠國段的預售新案也積極規劃中，為七期中軸注入全新活水。

業內專家指出，這波百億新案群起，勢必在核心園道掀起新一輪的產經焦點；然而，這股市場對地段價值的重新檢視，也意外讓區段內的頂級成屋作品，成為高總價市場在推估未來身價時，最關鍵的「抗跌對照組」。

觀察這波推案亮點，率先登場的「遠雄夏綠蒂」選址僑園大飯店原址，主打25至38坪2至3房，並採「七戶三梯」高規梯戶比設計，相較西屯不少投資型小宅公共空間與坪數全面壓縮，該案仍維持游泳池、多功能教室等豐富公設。

而位於惠中路與市政北五路口、新市政綠園道首排的「寶輝惠國段新案」，基地面積2,200坪、總銷估約300億元，業界預期其創價空間極具指標性。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，每當指標地段迎來預售新案時，高端客群最直接的反應，就是回頭檢視該區段既有豪宅的「實價登錄行情」。這種市場自發性的比價效應，會讓過去已經通過時間檢驗的指標成屋，直接成為衡量新案身價的「價格防線與天花板」。

當成屋的身價越穩固，市場對於預售新案的追價信心就越足，這種新舊案互相拉抬的現象，在市政園道這樣的代表性地段將會格外明顯。

在這一波市政十字園道掀起的比價效應中，長年以百坪豪宅高保值性著稱的寶璽建設，其旗下作品自然成為高總價市場對照的價格錨點。原因在於頂級資產的真實價值，需要「時間」與「實登」的雙重驗證。

以座落於府會園道1號、擁有最有價值的門牌「寶璽天睿」為例，該案由加拿大建築大師Michael Green與日本空間大師片山正通等國際團隊聯手打造。SS純鋼骨結構、全棟崗石，從內到外搜羅了國際之間藏家級的家具與藝術品。

「寶璽天睿」近幾年不僅連續多年制霸台中億元級豪宅交易量，為高端客層最喜愛的建築，在內政部最新實價登錄中，更以17樓每坪扣除車位高達98.3萬元的單價，奪得年度成屋豪宅王，客觀驗證了園道首排的身價底氣，據悉全案也已步入僅存最後個位數的銷售尾聲。

而這股由品牌堆疊出的身價底氣，不只體現在新成屋，更同樣能從其經典作品中得到驗證。同樣由寶璽在市政公園首排打造的指標名邸「寶璽睿觀」，屋齡雖已逾十餘年，但歷年來的轉手筆數在七期同級產品中卻極其罕見，每年的實登交易僅有一至兩筆。

甚至在過去數年間，各大房屋仲介平台更長期維持驚人的「零掛售」狀態。公園首排為「自住客黏著度最高」的區域，恰好說明了當市場在熱烈討論預售新案的未來價值時，內行藏家回頭審視的，反而是這種歷經時間考驗、非預售話術能堆砌的建築隱形資產。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出，現階段高總價市場的買方思維已經大幅洗牌，「地段」只是基本門檻，「品牌力」才是出手關鍵。尤其近年新興重劃區百家爭鳴，層峰客群在看過各類預售包裝後，反而更看重建商實力與住戶品質。

這也解釋了為何在新案進場的同時，二手市場的作品同樣會成為市場焦點。當建商能把住戶對住宅的「黏著度」拉到最高，讓資產階級甘願惜售，這種歷久彌新的無形資產，才是品牌在熱銷喧囂中最真實的試金石。

七期市政園道指標個案一覽表。資料來源：市調、業者提供
七期市政園道指標個案一覽表。資料來源：市調、業者提供

「寶璽天睿」連續多年制霸台中億元級豪宅交易量，為高端客層最喜愛的建築之一。圖／業者提供
「寶璽天睿」連續多年制霸台中億元級豪宅交易量，為高端客層最喜愛的建築之一。圖／業者提供

遠雄 台中

延伸閱讀

「海悅仁愛大樓」動工 打造SS鋼骨頂級商辦「琉璃光盒」

台股48,000點震出少年股神？捧1.4億現金買台中豪宅 網酸：這是家裡有金山

哪裡賣屋賺得多？「黑馬縣市」曝光、這裡稅收狂增四成

限貸令籠罩 今年民俗月北台灣推案量跌破500億、寫2018年來新低

相關新聞

青安3.0拍板 李同榮批：從青年安心成家變限制成家

行政院今拍板新青安3.0政策，相較於2.0版本，新制新增年齡限制、總價門檻、排富條款及利息補貼退場機制。房市趨勢專家李同榮表示，青安3.0政策已從「青年安心成家」，變成「青安限制成家」專案。

全家「隨買跨店取」年營收衝破50億 鮮乳、雞蛋成囤貨主力 再推新功能

瞄準家庭共享與數位消費商機，全家（5906）持續擴大會員APP服務布局。全家16日宣布，旗下APP核心功能「隨買跨店取」去年業績正式突破50億元。隨著會員數突破2,000萬人，「隨買跨店取」也從早期咖啡寄杯服務，逐步發展成家庭囤貨與共享平台。看好節慶採買需求，8月3日起更首度將中秋等四大節慶預購商品導入APP，消費者可直接透過手機完成下單，進一步擴大數位零售應用場景。

台中無人機黃金廊帶點火！賴正鎰：高端住宅可望承接國際白領剛需

沙國15億元採購大單，點火台中無人機黃金廊帶。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰表示，中台灣具備完整無人機產業鏈，顯示越來越多相關產業到台中落地，形成「總部經濟」後，商辦及白領階級青睞的高端住宅需求也會相對提高，而西屯、南屯高端住宅可望承接國際白領剛需。

太陽光電發電系統商公會理事長林新寶呼籲政府力推屋頂與新建物光電

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會今天舉行會員大會。理事長林新寶感慨表示，許多人「一談到光電、就沒了是非」，自己一直以正向看待產業未來，希望政府能力推民宅屋頂綠能、支持用心業者、釋放政策利多。

「青安3.0」排老排富獎助 專家：這類人沒份

「青安貸款3.0」拍定，行政院公布針對結婚、育兒申貸者，拉高申貸金額上限，結婚申貸人最高申貸金額可望提高至1,200萬元，若結婚且育兒，更有機會提高為1,500萬元，頗能穩定目前房市基本盤。

中和海砂屋重建跨大步！美景大地完成招商、將蓋15層住宅

新北市「危險建築物580專案計畫」再添成果，中和區海砂屋社區「中和錦和案（美景大地社區）」今（16）日完成招商簽約，由新北市住宅及都市更新中心與築豐建設簽署合作契約，象徵社區重建正式啟動。現場邀集民意代表、區長、里長、社區住戶及都更大聯盟公學會成員共同見證，為海砂屋重建再跨出重要一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。