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「青安3.0」排老排富獎助 專家：這類人沒份

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

「青安貸款3.0」拍定，行政院公布針對結婚、育兒申貸者，拉高申貸金額上限，結婚申貸人最高申貸金額可望提高至1,200萬元，若結婚且育兒，更有機會提高為1,500萬元，頗能穩定目前房市基本盤。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「青安貸款3.0」可望無縫接軌，一般申請者的額度和寬限期都比照2.0版，對於今年正在進行購屋計畫的首購族而言算鬆了一口氣，無需趕時間購屋搶貸2.0版本。

張旭嵐指出，新版本甚至對婚育申貸者端出更友善的貸款方案，大幅提升剛需購買力，可望吸引更多適婚青年購屋，對於屢創新低的結婚率，多少有刺激效果，也讓市場除了兩房小宅外，25坪以上的「正家庭房型」物件，市場性可望提升。

她分析，由於新版本將設定年收和總價條件門檻，申貸條件較以往趨嚴，排富也排老，適用對象範圍其實是縮小的，加上限貸令尚未解除，政府也強調會落實貸前偵審與貸後管理，因此「青安3.0」應不致會發生「青安2.0」剛上路時的搶貸購屋潮問題。

張旭嵐指出，政策為了兼顧公平正義和資源分配，確實很難兩全，以「青安3.0」的排老條款來說，部分收入不高的單一自住高齡買方，得被迫接受條件較差的一般房貸方案，或根本買不了，凸顯無殼長者的居住問題，也讓中繼安置的社宅推動更顯重要。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，排富門檻方面，年收200萬元以個人採計而非以家戶採計，可降低「懲罰已婚」的疑慮，且根據主計總處的薪情統計，個人年收逾200萬元，已屬國內已前10%以內的高所得族群，受影響的層面相對小。

不過，陳定中指出，不少業務型態的從業人員，年所得變化大，可能因單一年度收入飆高導致無法申貸，若能讓公股銀行以近三年平均所得作為彈性空間，可進一步降低誤殺的可能性。

陳定中表示，一刀切的總價門檻，將使各地門檻前後的產品交易熱度朝兩極化發展，對未來業者在產品規劃上，設下一道守住中低總價的隱形防線；而不同地區總價門檻不一，也有可能是游資流向標準相對寬鬆的中南部，使政策對南北房市的效益產生落差，中南部的消費者，對政策牽動房市的感受比北部更鮮明。

育兒 行政院 青安3.0

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