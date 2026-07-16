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中和海砂屋重建跨大步！美景大地完成招商、將蓋15層住宅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
該案規劃取得綠建築銀級、建築能效標示第一級及低碳建築第三級、結構安全性能第三級等認證標章。圖／新北住都中心提供
該案規劃取得綠建築銀級、建築能效標示第一級及低碳建築第三級、結構安全性能第三級等認證標章。圖／新北住都中心提供

新北市「危險建築物580專案計畫」再添成果，中和區海砂屋社區「中和錦和案（美景大地社區）」今（16）日完成招商簽約，由新北市住宅及都市更新中心與築豐建設簽署合作契約，象徵社區重建正式啟動。現場邀集民意代表、區長、里長、社區住戶及都更大聯盟公學會成員共同見證，為海砂屋重建再跨出重要一步。

「中和錦和案」基地位於中和區圓通路，鄰近錦和國小、錦和高中、錦和運動公園及中和國民運動中心，基地面積約1,114坪，生活、就學及休閒機能完善。社區於2023年經新北市政府鑑定為海砂屋後，住戶積極推動重建，短時間內即凝聚超過九成同意比例，並透過「危險建築物580專案計畫」，在新北住都中心協助下順利完成公開招商。

新北住都中心執行長林士森表示，海砂屋重建不只是更新建築，更攸關居民居住安全與生活品質。美景大地社區從確認海砂屋身分、申請580專案到完成招商簽約，每一步都展現居民對重建的期待與社區凝聚力。本案順利招商，不僅是中和地區重要的都更成果，也再次證明580專案計畫能有效加速危險建築物重建。未來中心將持續透過公開招商，導入民間專業團隊與實務經驗，協助更多社區加快重建腳步。

依築豐建設規劃，本案將以「生態跳島」為設計理念，結合周邊學校、公園及綠地資源，透過綠色廊道與開放空間串聯鄰里環境，打造兼具生態、人本及休憩機能的宜居社區。未來將興建地上15層、地下5層住宅大樓，並規劃取得綠建築銀級、建築能效標示第一級、低碳建築第三級及結構安全性能第三級等認證，落實節能減碳與永續發展。社區中庭也將以主樹意象象徵守護與傳承，營造溫暖且具凝聚力的公共空間。

新北住都中心表示，「危險建築物580專案計畫」推動以來，已協助多處危險建築物社區啟動重建，透過專業輔導、資源整合及招商機制，加速重建進程。未來將持續秉持「自助、人助」精神，透過公私協力打造更安全、宜居且永續的新北家園。

海砂屋

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