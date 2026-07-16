房價狂漲都因營建成本升高？1表曝真相「根本超漲」

近年房價高漲，建商普遍將原因推給營建成本上升。然而，好時價根據清華安富房價指數與營造工程物價指數最新統計分析，營造成本雖是房價上漲因素之一，但非房價大幅上漲的唯一原因。

好時價表示，近年受缺工、工資調升、原物料價格上漲及國際供應鏈波動影響，營建成本持續墊高，確實推升建商推案成本，對房價形成一定支撐。

不過，觀察2012年8月至2026年5月，營造工程物價指數從84.81升至118.77，累計上漲僅40%；然而，全台房價指數同期間卻由95.16，飆升至200.78，漲幅高達111%。換算房價漲幅為成本漲幅的2.8倍。

好時價指出，漲幅的懸殊差距說明，營建成本上升，僅是房價上漲的「引信」，而非全貌。

很多業者表示，疫情後缺工缺料，是促使這波房價上漲主因，但實際上，2020年1月至2023年12月，營造工程物價指數由89.52升至109.88，僅上漲22%。但同期全台房價指數卻由129.74躍升至190.97，大漲47%，超過成本漲幅的兩倍。

好時價表示，業者往往以「成本上漲」為由調高售價，但實際調幅卻遠超過成本增加的程度，其間差距即來自資金行情、預期心理與囤積惜售等非成本因素。

更值得警惕的是，2024年9月房價指數觸及208.94高點後，僅回落至200.78，修正幅度3.9%，相較先前的巨大漲幅無異於杯水車薪。而營造指數近一年再漲5.8%、續創新高，市場恐再度以成本為題材，醞釀下一波漲價氛圍。

好時價建議，政府應供需雙管齊下，供給端穩定營建原物料供應，擴大營建業人力引進與工法創新，從源頭緩解成本壓力，避免成本持續成為漲價藉口。

需求端則延續選擇性信用管制，強化囤房稅制與預售屋管理，抑制非自住需求的炒作空間，並持續擴大社會住宅與租金補貼。唯有讓房價回歸成本與所得基本面，縮小長期累積的「超漲缺口」，居住正義方能落實。