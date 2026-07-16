台塑生醫進軍廚餘回收鏈 廢食用油變身SAF原料

台塑生醫16日宣布正式跨足廚餘回收產業鏈，瞄準台灣廚餘去化需求，從源頭協助解決廚餘處理問題，並結合生技專業，將廢食用油精煉為永續航空燃料（SAF）所需的高純度原料等新能源，打造「點廢成金」的循環經濟模式，填補全球新能源供應鏈缺口。

台塑生醫表示，據掌握，台灣一年產生的廚餘量體實際逾400萬噸。其中家戶廚餘約佔65%，事業廚餘（餐廳、賣場、團膳等）約佔35%；環境部資料顯示，台灣家戶廚餘的後端處理上，飼料化（養豬）佔42.8%、肥料化佔45.8%、能源化則僅佔9.5%，而事業廚餘則近乎全數作飼料化使用，兩者合計，既往台灣有高達約62.6%都是作為養豬再利用，因此在禁止廚餘養豬後，將有逾六成的廚餘帶來嚴峻的環境問題，台灣的廚餘去化勢必面臨重大轉型。

根據環境部規劃，2029年廚餘去化目標將以堆肥占54.4%、生質能36.2%、黑水虻9.4%為主要處理方式。其中，生質能占比逾三成，顯示政府正積極推動廚餘資源化及生質能源發展。台塑生醫表示，此次布局廚餘回收產業鏈，正是呼應國家政策方向。

董事長王瑞瑜表示，不僅要解決國家當前的棘手難題，更要善用生技專業，將令人頭痛的廢棄物「點廢成金」，轉化為高價值的新能源原料。

台塑生醫指出，廢食用油在精煉後，正是當前全球航空業最渴求的綠能物資。為了達成2030年航空公司於國際線必須使用5%永續航空燃料（SAF）的規範，市場需求呈現爆發性增長。而目前高達約八成的SAF原料均仰賴廢棄食用油，全球供應鏈早已面臨嚴重的供應瓶頸。

依據歐盟政策智庫「運輸與環境」（T&E）統計，2023年歐洲使用近700萬噸廢食用油作為生質燃料原料，用量達到當年歐洲實際回收量的八倍，缺口逾半仰賴亞洲等海外市場進口填補。在龐大的供需落差與補貼利多下，國際間也開始有「規模性造假」的疑慮。除凸顯SAF原料的短缺，也反應掌握真實、在地廢油來源，已成為發展SAF的重中之重。

台塑生醫表示，在打造廚餘回收產業鏈的事業中，台塑生醫扮演推進「最後一哩路」的關鍵角色。總經理劉慧啟指出，將廢食用油提煉為SAF關鍵的高純度原料，是極度精密的純化工程。台塑生醫憑藉在特用化學與生技領域的長年淬鍊，成功克服廢食用油雜質繁多、酸價不穩的瓶頸。

為確保品質達到國際最高規格，台塑生醫更善用其原本即已建置的國家級「超微量實驗室」來進行嚴格把關。航空燃料對穩定性要求極高，在此案中，該實驗室能充分發揮快速而精準的實驗成果，協助研發團隊精確掌控純化過程中的每一項微小變數。目前其精煉製成的高純度原料，已順利通過SGS嚴格檢測，完全符合後端製成SAF的各項物化性需求。

台塑生醫指出，將「循環經濟產業化」落實為具體行動，是該公司持續追求的宏觀目標。從台塑生醫分支而出的轉投資事業橫跨珍稀廢金屬回收、工業用水的處理與再利用、以及塑膠瓶的回收等，如今再跨足廚餘回收新事業。

展望未來，這條「從餐桌到綠能」的產業鏈，將由台塑生醫與御嵿國際、聚力智能、聚勃國際四方緊密攜手共同打造。透過御嵿國際在餐飲源頭的精準掌握、聚力智能頂尖的廚餘分解技術、聚勃國際的落地營運整合，再加上台塑生醫末端的高階精煉實力與市場，四方聯手，致力打造「點廢成金」的廚餘回收新事業。