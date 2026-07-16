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限貸令籠罩 今年民俗月北台灣推案量跌破500億、寫2018年來新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據住展雜誌最新統計，今年北台灣農曆民俗月推案量僅453.5億元、年減36.3%，探2018年同月新低。住展雜誌提供
據住展雜誌最新統計，今年北台灣農曆民俗月推案量僅453.5億元、年減36.3%，探2018年同月新低。住展雜誌提供

據住展雜誌最新統計，今年北台灣農曆民俗月推案量僅453.5億元、年減36.3%，探2018年同月新低。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，自2018年起不乏來到千億元以上量能，2024年的熱潮甚至達1,887.9億元的紀錄新高。

惟陳炳辰指出，在大環境不佳下，這兩年8月北台灣推案量不振，且既然9月將有928檔期，更不急於打擾一年一度的陰間派對興致，今年推測案量年減36.3%，降至453.5億元，寫2018年來同月新低，比2023年禁止預售任意轉讓的《平均地權條例》新修法上路，以及疫情三級警戒的時候都來的差，回落到2017年前近一波房市熱潮前的弱況，徹底打回原形。

陳炳辰表示，今年8月進入台灣農曆民俗月，與去年同期相同，北台灣無破百億元指標大案，單一個案最大案量僅以桃園市蘆竹區大竹重劃區、新竹市北區牛埔生活圈之皇普、金旺宏建設新案來到預估60億元案量為首。

他分析，今年農曆民俗月推案與去年狀況類似，亦只一案達此量能，去年民俗月也僅有大陸建設在台北市南港區推案，不難看出市場買氣平淡下，僅建商資產實力佳，或是具備名氣新建案勇於嘗試登場。

值得注意的是，陳炳辰推估，今年8月的亮相個案數僅去年此際的三分之一，整體房市氛圍一如鬼月死氣沉沉。

他舉例，以北北桃來說，今年民俗月台北市可能直接缺席不推案，新北市、桃園市則只有甘霖、昭揚建設各一個新案在板橋區江翠重劃區、中壢區捷運興南站生活圈公開，其餘多在如鶯歌區、三峽區、觀音區、蘆竹區非核心區見身影，反映建商推案意興闌珊。

陳炳辰表示，房市冷氣團未解，市場再期望9月新一輪的央行理監事會議能給些許利多，且適逢928檔期，如新北市新店區、林口區、中和區、泰山區，與桃園市龜山區，和新竹地區的東區、寶山鄉、竹東鎮等，多有大案觀望市況。

陳炳辰指出，今年8月在大環境沒有利多，又遇暑期出遊、颱風季節、農曆民俗月等利空連連之下，今年農曆民俗月建商推案動能薄弱。

平均地權條例 建商

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