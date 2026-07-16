台塑生醫點廢成金 搶攻廚餘回收鏈、精煉生質燃料助攻淨零碳排

台塑生醫16日宣布，著眼於台灣當前棘手的廚餘去化問題，正式跨足廚餘回收產業鏈。此舉不僅期望從源頭協助解決國家當前痛點，更致力於打造「點廢成金」的新能源再造效益實現，應用台塑生醫深厚的生技專業，從廢食用油中精煉出永續航空燃料（SAF）關鍵的高純度原料等新能源，填補全球新能源供應鏈的龐大缺口。

為達成此一目標遠景，台塑生醫出面整合各方資源，攜手國內知名餐飲集團「御嵿國際」，以及具備廚餘分解尖端技術的「聚力智能」，共同注資「聚勃國際」。四方並於日前共同簽訂策略合作協議，正式啟動廚餘回收產業鏈的打造，整合上中下游產業鏈，深耕循環經濟與新能源的永續發展。

根據台塑生醫所掌握，台灣一年產生的廚餘量體實際逾400萬噸。其中家戶廚餘約佔65%，事業廚餘（餐廳、賣場、團膳等）約佔35%；環境部資料顯示，台灣家戶廚餘的後端處理上，飼料化（養豬）佔42.8%、肥料化佔45.8%、能源化則僅佔9.5%，而事業廚餘則近乎全數作飼料化使用，兩者合計，既往台灣有高達約62.6%都是作為養豬再利用，因此在禁止廚餘養豬後，將有逾六成的廚餘帶來嚴峻的環境問題，台灣的廚餘去化勢必面臨重大轉型。

根據環境部對未來廚餘處理的願景與目標，2029年廚餘去化朝向堆肥54.4%、生質能36.2%、黑水虻9.4%邁進。其中，高達36.2%的「生質能」目標，明確揭示未來將廚餘轉化為高價值生質能源的龐大潛力與國家方向。台塑生醫領軍跨界聯盟開拓此一新事業體，衝刺廢油精煉與生質燃料，正是精準對接此一國家政策。台塑生醫董事長王瑞瑜堅定表示「我們不僅要解決國家當前的棘手難題，更要善用生技專業，將令人頭痛的廢棄物『點廢成金』，轉化為高價值的新能源原料。」

事實上，廢食用油在精煉後，正是當前全球航空業最渴求的綠能物資。為了達成2030年航空公司於國際線必須使用5%永續航空燃料（SAF）的規範，市場需求呈現爆發性增長。而目前高達約八成的SAF原料均仰賴廢棄食用油，全球供應鏈早已面臨嚴重的供應瓶頸。

依據歐盟政策智庫「運輸與環境」（T&E）統計，2023年歐洲使用近700萬噸廢食用油作為生質燃料原料，用量竟達當年歐洲實際回收量的八倍，缺口逾半仰賴亞洲等海外市場進口填補。在龐大的供需落差與補貼利多下，國際間也開始有『規模性造假』的疑慮。這不僅凸顯SAF原料的短缺，也反應掌握真實、在地廢油來源，已成為發展SAF的重中之重。

在打造廚餘回收產業鏈的事業中，台塑生醫扮演推進「最後一哩路」的關鍵角色。台塑生醫總經理劉慧啟從技術層面剖析：「將廢食用油提煉為SAF關鍵的高純度原料，是極度精密的純化工程。台塑生醫憑藉在特用化學與生技領域的長年淬鍊，成功克服廢食用油雜質繁多、酸價不穩的瓶頸。」

為確保品質達到國際最高規格，台塑生醫更善用其原本即已建置的國家級「超微量實驗室」來進行嚴格把關。航空燃料對穩定性要求極高，在此案中，該實驗室能充分發揮快速而精準的實驗成果，協助研發團隊精確掌控純化過程中的每一項微小變數。目前其精煉製成的高純度原料，已順利通過SGS嚴格檢測，完全符合後端製成SAF的各項物化性需求。

將「循環經濟產業化」落實為具體行動，是台塑生醫一直追求的宏觀目標。從台塑生醫分支而出的轉投資事業橫跨珍稀廢金屬回收、工業用水的處理與再利用、以及塑膠瓶的回收等，如今再大舉跨足廚餘回收新事業，董事長王瑞瑜強調「台塑生醫的每一步，都是從環境與土地的迫切需求去著眼事業的佈局，透過整合各方頂尖資源，並善用我們自豪的生技專業與新能源優勢『點廢成金』，協助解決廚餘問題並填補航空燃油的原料缺口，是一件對台灣、對地球都極具意義的永續事業!」

展望未來，這條『從餐桌到綠能』的產業鏈，將由台塑生醫與御嵿國際、聚力智能、聚勃國際四方緊密攜手共同打造。透過御嵿國際在餐飲源頭的精準掌握、聚力智能頂尖的廚餘分解技術、聚勃國際的落地營運整合，再加上台塑生醫末端的高階精煉實力與市場，四方強強聯手，讓台灣在全球邁向淨零碳排的賽局中，以「點廢成金」的堅強實力，貢獻出傲人的永續價值。