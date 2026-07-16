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迎2045年一億人次旅客 交通部砸6,738億元升級機場

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國內一家大型旅行社宣布，9月起後出發到日本、南韓及東南亞團體行程，若因單數報名無法安排雙人同房，將收單人房差，大約得補6千至9千的房費。圖為桃機管制區內旅客獨自步行的畫面。記者黃仲明/攝影
國內一家大型旅行社宣布，9月起後出發到日本、南韓及東南亞團體行程，若因單數報名無法安排雙人同房，將收單人房差，大約得補6千至9千的房費。圖為桃機管制區內旅客獨自步行的畫面。記者黃仲明/攝影

國發會今（16）日審議通過交通部「台灣地區民用機場2045年系統規劃」，預計由桃園國際機場公司、民航事業作業基金及軍方三方共同投入高達6,738億元，推動全國17座民用機場的整體發展與軟硬體建設，打造「東亞最具競爭力與韌性機場群」，以迎接當年ㄧ億人次的國際旅客運量。全案將陳報行政院核定。

交通部以2045年為目標年，推估國際旅客運量約ㄧ億人次、國內旅客運量約1,300萬人次、貨運量約402萬噸，將作為後續機場容量配置及建設推動之重要參據。因此，在目標年以前，桃園國際機場公司、民航事業作業基金與軍方將分別投入約4,916億元、約1,800億元及22億元，進行各項機場軟硬體建設。

國發會指出，這些重大機場建設計畫，包含桃園機場持續推動的第三航廈及第三跑道，高雄機場則在核定新航廈第一期工程後，已展開滑行道北移與停車場主體工程，並於細設完成後接續航廈主體工程。

離島機場部分，金門機場空側道面整建、北竿機場新航站擴建第一期建設均已進入設計階段，也正進入設計階段，蘭嶼及綠島機場的航廈增整建與外觀改造也正同步施工中。

國發會主委葉俊顯表示，面對環境變遷與科技演進，機場營運韌性與調適能力日趨重要，全國民用機場建設應妥善運用建設資源，配合國家淨零轉型與數位發展政策，推動永續化、智慧化與韌性化等營運前瞻策略，加速永續與數位轉型，期帶動機場空域管理與營運革新發展，打造兼具綠色、智慧與高效能的空運體系。

交通部 桃園機場 國發會

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