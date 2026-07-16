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海草床固碳功能佳 高科大「隱形藍碳」研究躍登國際期刊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
海草床固碳機制示意圖，根據研究指出，有機碳與無機碳交互作用共同決定海草床是碳匯或碳源。圖／高科大提供
海草床固碳機制示意圖，根據研究指出，有機碳與無機碳交互作用共同決定海草床是碳匯或碳源。圖／高科大提供

為降低溫室氣體排放，高雄科技大學海洋環境工程系老師陳建志長期投入俗稱「藍碳」的海草床生態系研究，他攜手海洋大學及國際研究團隊研究發現，過去較少受到重視的「隱形藍碳（Invisible Blue Carbon）」機制，首次完整揭示有機碳與無機碳交互作用如何共同影響海草床的碳收支，研究成果刊載在國際頂尖期刊Nature集團旗下期刊，可助攻淨零與碳權發展。

高科大指出，台灣四面環海，除植物固定的有機碳之外，海水中的碳酸鹽系統、總鹼度變化，以及沉積物中的生地化反應，同樣深刻影響海洋吸收大氣二氧化碳的能力，形成一套「隱形藍碳（Invisible Blue Carbon）」機制。

研究發現， 海草透過光合作用吸收二氧化碳，但植物與微生物呼吸作用也會釋放二氧化碳。此外，海洋中的碳酸鈣形成可能促進二氧化碳釋放，而碳酸鈣溶解則會提升海水總鹼度、提高海水緩衝能力，降低海水二氧化碳分壓，進一步促進大氣中的二氧化碳持續溶入海洋。

此次研究完整揭示有機碳與無機碳交互作用，如何共同決定海草床究竟是「碳匯」或「碳源」。因此，評估海草床固碳能力，不能僅計算植物固定多少碳，更應整合有機碳代謝、碳酸鈣形成與溶解，以及沉積物生地化作用等完整碳循環機制。

陳建志表示，隨著各國積極推動藍碳政策，如何精準評估海草床的固碳能力已成為國際重要課題。本研究最大的突破在於，建立一套由「碳儲量」邁向「完整碳收支」的藍碳評估架構。

他指出，未來評估海草復育、藍碳保育及碳權效益時，不僅應量測植物及沉積物儲存的有機碳，更應納入海水碳酸鹽化學、沉積物鹼度生成及海氣二氧化碳交換等關鍵過程，才能更精確評估海草床真正的氣候調節功能，並為藍碳政策及碳權制度建立更具科學基礎的評估方法。

校方說明，海洋藍碳是未來推動淨零排放的重要自然解方，此項研究計畫在國家科學及技術委員會「航向藍海中程綱要計畫」支持下進行，陳建志老師攜手台灣海洋大學及美國、斯洛維尼亞等國際研究團隊共同合作，研究成果刊登於Nature出版集團旗下國際頂尖期刊《Communications Earth & Environment》。

高科大研究團隊進入海底，針對海草床進行光合作用量測，分析海草吸收二氧化碳能力。圖／高科大提供
高科大研究團隊進入海底，針對海草床進行光合作用量測，分析海草吸收二氧化碳能力。圖／高科大提供

高科大海環系老師陳建志長期投入藍碳研究，他與研究團隊針對「隱形藍碳」的研究成果登載於國際期刊。圖／高科大提供
高科大海環系老師陳建志長期投入藍碳研究，他與研究團隊針對「隱形藍碳」的研究成果登載於國際期刊。圖／高科大提供

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