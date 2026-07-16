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全家「隨買跨店取」年營收衝破50億 鮮乳、雞蛋成囤貨主力 再推新功能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家隨買跨店取商品銷售結構，除咖啡穩居銷售主力外，鮮乳、雞蛋、雞胸肉等家庭常備品亦大幅成長，顯示「隨買跨店取」已從個人便利寄杯服務，正式進化為家戶囤貨雲端平台。全家/提供
全家隨買跨店取商品銷售結構，除咖啡穩居銷售主力外，鮮乳、雞蛋、雞胸肉等家庭常備品亦大幅成長，顯示「隨買跨店取」已從個人便利寄杯服務，正式進化為家戶囤貨雲端平台。全家/提供

瞄準家庭共享與數位消費商機，全家（5906）持續擴大會員APP服務布局。全家16日宣布，旗下APP核心功能「隨買跨店取」去年業績正式突破50億元。隨著會員數突破2,000萬人，「隨買跨店取」也從早期咖啡寄杯服務，逐步發展成家庭囤貨與共享平台。看好節慶採買需求，8月3日起更首度將中秋等四大節慶預購商品導入APP，消費者可直接透過手機完成下單，進一步擴大數位零售應用場景。

全家「隨買跨店」取於2017年於消費市場首創推出後，從跨店寄取，陸續再添轉贈、共享、訂閱三大功能，徹底翻轉民眾消費習慣，更穩坐全家APP冠軍王牌功能長達近10年。隨著數位服務廣泛普及至全民生活，「隨買跨店取」的使用情境也從個人寄杯、分次領取，進一步擴大為家人、親友與同事共同使用的便利共享平台。

全家表示，觀察會員使用行為，「訂閱」與「共享」功能推出後，鮮乳、雞蛋與雞胸肉躍升家戶共享三大熱門商品，反映隨買跨店取已從咖啡寄杯服務，逐步深入家庭日常採買與生活補給需求；此外，每年商品「轉贈」次數突破億次，於春節等節慶期間更明顯攀升，成為會員傳遞心意的重要社交工具。

全家便利商店數位渠道運營部部長黃信逢表示，「隨買跨店取」以跨店寄取為核心，再創轉贈、共享、訂閱三大功能，觀察會員使用行為，近年透過「訂閱」與「共享」機制，已從過去「自己買、自己領」，逐漸轉變為「一人買、家人領」的新趨勢，只需一人購買，家庭成員即可共用、各自就近跨店提領日常所需，更帶動去年「隨買跨店取」業績突破50億元。

進一步觀察「隨買跨店取」商品銷售結構，除咖啡穩居銷售主力外，鮮乳、雞蛋、雞胸肉、衛生紙等家庭常備品業績亦大幅成長，相關品類銷售業績朝佔比3成邁進。同時，今年「訂閱」會員數已較同期增三成，一年「轉贈」次數超過上億，開啟「共享」功能者多為40-50歲女性，顯示「隨買跨店取」已從個人便利寄杯服務，正式進化為家戶囤貨雲端平台。

全家今年8月也正式將四大節慶預購商品導入APP「隨買跨店取」，過去消費者選購型錄商品，須親赴店舖操作FamiPort機台，列印繳費單後再至櫃檯結帳，現在只要透過APP即可24小時隨時隨地瀏覽商品、完成下單，大幅提升選購與送禮便利性。

首波中秋預購商品將於8月3日上架，網羅犁記餅店、陳允寶泉、一福堂、不二糕餅等百年糕餅世家與超人氣排隊名店，逾百款精選月禮一次選購，並同享實體型錄優惠方案，指定商品任選2件95折、3件以上92折，讓消費者輕鬆挑選符合不同送禮需求的中秋好禮。

另外，即日起至8月18日，會員於「隨買跨店取」消費指定百款商品，單筆滿199元即可獲得1張抽獎券（滿398元得2張，依此累計、無上限）；開啟商品共享功能並完成兌換，每兌換1件商品即可再獲得1張抽獎券；使用「轉贈」功能，每成功轉贈1筆亦可獲得1張抽獎券（每人最高3張）。抽獎券可於8月25日前完成投注，有機會抽中價值9,999元的Fami儲值金。

全家 雞蛋

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