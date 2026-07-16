台南攜產業導入 ISO 59004接軌國際 黃偉哲：循環經濟是企業新競爭力

面對全球淨零轉型及國際供應鏈永續要求，台南市政府持續推動產業淨零轉型與循環經濟發展，16日攜手BSI英國標準協會（British Standards Institution）及天晴永續，在沙崙綠能科技示範場域舉辦「ESG永續治理與ISO 59004循環經濟實務課程」，協助企業掌握國際最新循環經濟管理架構，提升永續治理能力與國際競爭力。

台南市長黃偉哲上午特別前往活動現場向與會者致意，他表示，面對全球淨零轉型與永續發展趨勢，各界應攜手合作。特別是AI、機器人及無人機等新科技快速發展，如何運用科技推動環境永續，是當前重要課題。

黃偉哲以台南近年持續改善空氣品質為例，透過產、官、學、研攜手，掌握國際永續發展方向，將合作成果落實於政策與產業，推動再生能源及淨零轉型，打造更具韌性、永續發展的城市與環境。他感謝BSI及天晴永續辦理ISO 59004循環經濟實務課程，期盼透過產官學交流及國際標準導入，協助企業加速永續轉型、接軌全球市場。

台南市政府表示，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、數位產品護照（DPP）等制度推動，以及《資源循環促進法》施行，循環經濟已成為企業提升競爭力的重要策略。

ISO 59004是全球首套循環經濟國際標準，提供企業建立循環經濟共同語言與管理架構，協助企業從資源盤點、價值鏈分析到策略規劃，將循環思維融入經營決策。此次課程由BSI攜手天晴永續共同規劃，並將首場課程設於台南，讓南部企業免去奔波，即可就近接軌國際標準，掌握循環經濟最新趨勢與實務應用。

南市府指出，台南推動循環經濟已有具體成果，以官田菱角殼為例，菱角殼過去是農業剩餘資材，經無氧炭化技術轉製為具土壤改良、除臭及淨水等用途的「菱殼炭」，成功打造地方品牌「官田烏金」；此外，市府近年也積極推動蚵殼、虱目魚鱗等農漁剩餘資材再利用，透過循環創新將廢棄物轉化為新資源、新產品與新商機，展現台南循環經濟的實踐成果。

BSI表示，ISO 59004提供企業循環經濟轉型的整體指引，不僅有助於提升資源使用效率，更能因應全球永續供應鏈要求，降低經營風險並創造新的商業價值。此次課程除分享國際標準發展趨勢，也透過案例解析及實務交流，協助企業建立循環經濟思維，加速接軌全球市場。

台南擁有沙崙智慧綠能科學城、南科及完整產業聚落優勢，未來將持續整合中央、學研單位及民間專業機構資源，推動ESG、淨零轉型及循環經濟人才培育，協助企業掌握國際永續趨勢，打造兼具創新、韌性與永續競爭力的產業環境。