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台東海景第一排7607萬元土地再釋出 遊客喊：中樂透一定買下來

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市區海景第一排土地重新公開招商，底價7607萬餘元，預計9月9日公開開標。記者尤聰光／攝影
台東市區海景第一排土地重新公開招商，底價7607萬餘元，預計9月9日公開開標。記者尤聰光／攝影

台東市區少見的海景第一排土地，再度釋出投資機會。縣府重新辦理臨海路旅遊服務區地上權招標，位於海濱公園旁、緊鄰台11線的3筆土地重新公開招商，權利金底價7607萬餘元，預計9月9日開標，由於基地位在觀光核心地段，地方人士認為，是近年市區少見的大型觀光開發標的。

這塊基地最大的賣點，就是「海景第一排」。土地面向太平洋，旁邊就是海濱公園、市立湧泉，每逢跨年晚會、熱氣球光雕音樂會、元宵晚會等大型活動，人潮都會湧入周邊，也是遊客造訪台東市區的重要入口。

除了擁有無敵海景，基地距離森林公園、四維夜市都不遠，無論前往東海岸或花東縱谷都相當便利，交通與觀光機能兼具。未來若完成相關審議，可規畫旅館、餐飲、休閒等旅遊服務設施，發展潛力受到市場關注。

縣府表示，這次招標標的為台東市湧泉段21、26及26-1地號等3筆土地，目前已重新公告招商，投標文件即日起可向地政處索取，也可至縣府網站下載，歡迎有意投入台東觀光市場的企業參與投標。

「那裡真的很漂亮，可惜一直空著。」張姓市民表示，每次到海濱公園散步，都會經過這塊基地，位置就在海邊第一排，如果未來有品質好的飯店、特色餐廳或休閒設施，不但能吸引更多旅客，也能讓市民多一個休憩去處，希望不要再閒置。

柯姓遊客笑說，這塊土地面海、地點又好，「如果中了樂透，我第一個就想把它買下來。」他認為，這裡是台東市區少見的海景第一排，不論蓋海景飯店、特色餐廳或景觀咖啡廳，都很有發展潛力。

基地鄰近海濱公園、森林公園及四維夜市，位處台東觀光核心地段，備受市場關注。圖／台東縣政府提供
基地鄰近海濱公園、森林公園及四維夜市，位處台東觀光核心地段，備受市場關注。圖／台東縣政府提供

招標基地緊鄰台東海濱公園，坐擁太平洋海景，地理位置相當醒目。記者尤聰光／攝影
招標基地緊鄰台東海濱公園，坐擁太平洋海景，地理位置相當醒目。記者尤聰光／攝影

台東 花東縱谷 土地

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