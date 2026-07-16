台灣空運為物流業首家響應「袋袋箱傳」 獲頒感謝狀

環境部鼓勵物流業加入「袋袋箱傳」募集二手袋活動，台灣空運為物流業首家響應並積極倡議，獲頒感謝狀。

環境部彭啓明部長昨（15）日特別前往台灣航空貨運承攬，親自頒發「袋袋箱傳」感謝狀，由董事長許旭輝代表接受。

環境部表示，此份感謝狀不僅是肯定企業投入減塑，並表揚台灣空運秉持「行善天下」的服務理念，透過企業自身的平台與通路優勢，成為首家響應且積極宣導「袋袋箱傳」行動的跨境物流業者。

環境部表示，為引導攤商少用塑膠袋，於3月底啟動「袋袋箱傳」行動，一百天時間就累積超過130個企業加入，募到15萬個二手袋，這期間除金融業率先響應外，陸續也吸引半導體業、紙業及新聞媒體加入，在今天也迎來首家主動於官網宣傳「袋袋箱傳」並發起企業內部募袋的物流業者。

許旭輝表示，積極參與對環境有幫助的事，聽到環境部發起二手袋循環再利用，可以減少塑膠袋，就覺得很有意義，所以在公司內發起募集二手袋活動。此外在公司網站宣傳「袋袋箱傳」，就是希望其他企業看見加入，一起行善天下，讓環境共好。

公私協力建構循環平台，推動「循環標誌」提升產業競爭力。

彭啓明部長表示，物流業承載人們的夢想與流通貨物，與環境部希望透過公、私協力，帶動社會改變的理念是一樣的。

因此，環境部的角色就是籌建平台讓大家可以一起努力。袋袋箱傳行動也是基於協力的理念去推動。另外近期推動的企業可申請「循環標誌」，就是希望政府部門擬定好的制度與措施，讓循環產業可以更有競爭力。

台灣空運為物流業首家響應並積極倡議，環境部讚譽台灣空運秉持「行善天下」的服務理念。業者提供