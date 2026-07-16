聽新聞
0:00 / 0:00
默克深耕台灣助攻科技業 新產能就近供應半導體大客戶
德國化學暨製藥巨頭默克（Merck）集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長賀天銘（Ben Hein）14日表示，默克先前承諾投資台灣5億歐元（約新台幣170億元）的相關建設已接近完工，後續仍將持續投資台灣。
默克於台灣的5億歐元投資計畫，不僅是集團落腳台灣35年以來最大手筆，也是其全球最大單一投資案，落腳南科高雄園區（路竹），距離台積電南科廠區僅半個小時車程，鎖定先進製程、先進封裝材料生產。
業界看好，默克相關新產能到位後，成為台灣「護國神山群」重要成員之一，就近供應大客戶台積電。隨著默克後續仍將持續投資台灣，將成為台灣科技廠搶攻AI商機的神隊友。
賀天銘表示，AI技術爆發性成長，半導體產業正迎來前所未有的轉型與機遇。默克五年前啟動在台灣投入5億歐元投資計畫已進入收尾階段，目前工作重點從基礎設施建設，轉向營運優化與產能提升。他強調，默克聚焦高階產品透過與客戶緊密合作，目前整體進度均在計畫軌道上。
默克電子科技事業體，近年成功自供應顯示器產業液晶為主的材料供應商，轉型為半導體材料及設備供應者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。