默克導入AI 提高研發效率

經濟日報／ 特派記者李珣瑛／德國14日電

AI領航半導體新紀元時代來臨，默克（Merck）積極接軌相關趨勢，在內部部署AI，透過AI協助，大幅提高研發效率。

默克透露，近五年已先後在內部導入MELINDA及ELVIS Chatbot兩套AI助理平台，有效加速研發時程，從原本費時二至三年，縮短到幾周內完成，推升默克在因應AI驅動半導體加速先進製程及先進封裝量產時程之際，也能推出新材料上市，滿足客戶需求。

默克全球策略與轉型負責人暨資深副總裁恩內斯特（Benedikt Ernest）表示，AI技術快速演進，半導體產業正迎來關鍵的轉型契機。根據市場分析顯示，半導體市場預計在2030年將達到產值翻倍的目標，而AI系統與記憶體技術將貢獻約80%增長，引領3D整合與效能的革命。

記憶體 半導體 默克

延伸閱讀

默克：AI將半導體新材料研發從2、3年縮短至數月 專屬資料庫是競爭力

天逸財金科技推出企業級AI智慧研發平台 加速企業數位轉型

SEMI：2028年全球半導體設備銷售額預估創新高 達2,295億美元

力積電代工價漲45% 公司朝向「AI Foundry」全面轉型

相關新聞

千億用油版圖將重整！餐飲業搶油 大統益迎轉單

致癌油品停供，千億版圖重整。中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，包括中聯油脂體系停供、台糖體系皆受波及，泰山也宣布停售旗下沙拉油產品，國內餐飲業爆發「油荒」，掀起一場搶油大作戰，緊急向統一旗下大統益求援。

AI帶動需求爆發、中東衝突推升原料成本 台塑兩大電子化學品喊漲

AI推升台積電先進製程接單強勁，帶動電子級化學品需求爆發，加上中東衝突導致化工原料大漲，台塑反映市況與成本，旗下電子級氫氟酸（HF）、電子級異丙醇（IPA）等兩大電子級化學品報價罕見「雙漲」。

台塑集團高值化轉型邁向收成

台塑集團高值化轉型有成，電子化學品事業將反哺石化本業。台塑表示，旗下全資子公司台塑德山已在林園工業區進行電子級異丙醇廢液回收，下半年完工。此外，台塑大金明年電子級氫氟酸（HF）新產能也將加入營運，預估明年起電子化學品事業可望對台塑營運帶來顯著貢獻。

台塑大金傳有意IPO

AI晶片需求強勁，帶動電子化學品市況熱，台塑集團高值化布局邁入新階段。業內人士表示，台塑集團旗下電子級氫氟酸（HF）大廠台塑大金已符合上市條件，並傳出公司也有意推動IPO，仍待日方合作夥伴同意後啟動相關程序。

北部資料中心供電有望解禁 桃、基可在電廠附近規劃AI專區

台電自2023年9月起暫緩桃園以北5MW（千瓩）以上資料中心用電申請，可望有條件解禁。台電董事長曾文生昨（15）日表示，因大潭電廠7、8、9號機已接受調度，協和電廠改建通過環評，桃園、基隆若能在電廠附近規劃AI資料中心專區，台電可與地方政府合作。

西門町又有老戲院賣了 松陽機構19.8億元買下in89豪華影城

建商出手，近20億元入手西門町舊戲院；據實價登錄最新資料，位於台北市西門町武昌街二段89號的「西門in89豪華影城」在今年5月底熄燈後，同月以19.8億元轉手、由松陽機構旗下崑逸開發拿下，這也是繼日新戲院危老案後，西門町又一起指標戲院熄燈、待改建案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。