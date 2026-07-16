默克導入AI 提高研發效率
AI領航半導體新紀元時代來臨，默克（Merck）積極接軌相關趨勢，在內部部署AI，透過AI協助，大幅提高研發效率。
默克透露，近五年已先後在內部導入MELINDA及ELVIS Chatbot兩套AI助理平台，有效加速研發時程，從原本費時二至三年，縮短到幾周內完成，推升默克在因應AI驅動半導體加速先進製程及先進封裝量產時程之際，也能推出新材料上市，滿足客戶需求。
默克全球策略與轉型負責人暨資深副總裁恩內斯特（Benedikt Ernest）表示，AI技術快速演進，半導體產業正迎來關鍵的轉型契機。根據市場分析顯示，半導體市場預計在2030年將達到產值翻倍的目標，而AI系統與記憶體技術將貢獻約80%增長，引領3D整合與效能的革命。
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