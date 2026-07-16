默克導入AI 提高研發效率

台電自2023年9月起暫緩桃園以北5MW（千瓩）以上資料中心用電申請，可望有條件解禁。台電董事長曾文生昨（15）日表示，因大潭電廠7、8、9號機已接受調度，協和電廠改建通過環評，桃園、基隆若能在電廠附近規劃AI資料中心專區，台電可與地方政府合作。

2026-07-16 01:31