千億用油版圖將重整！餐飲業搶油 大統益迎轉單

致癌油品停供，千億版圖重整。中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，包括中聯油脂體系停供、台糖體系皆受波及，泰山（1218）也宣布停售旗下沙拉油產品，國內餐飲業爆發「油荒」，掀起一場搶油大作戰，緊急向統一旗下大統益求援。

據了解，包括大型連鎖餐飲集團、中央廚房及食品加工業者，近期已陸續向統一集團旗下油脂廠大統益（1232）洽詢轉購，希望盡快補足油品庫存，大統益將迎接新一波轉單大潮。

對此，大統益昨（15）日表示，將透過營業部門掌握客戶需求，並依供應能力評估相關需求，協助下游客戶維持用油供應穩定。業內認為，這場食安風暴不僅衝擊餐飲業營運，更可能牽動國內每年逾千億元餐飲用油市場將重整。

目前包括麥當勞、王品集團、饗賓集團、漢來（1268）美食、瓦城、鼎泰豐、爭鮮、鬍鬚張、添好運、貳樓及海霸王等知名餐飲品牌，都已全面啟動應變機制，除了清查供應鏈、預防性下架相關原料，也同步更換油品供應來源，轉向大統益要油。

業界指出，大統益是國內最大食用油脂製造商，也是大豆沙拉油主要供應商，旗下品牌並未受此次事件波及，因此近來詢問度明顯升高，成為不少餐飲業者優先尋求合作的供應來源。

餐飲業人士指出，目前國內餐飲用沙拉油主要由大統益、中聯油脂及台糖三大體系供應。

其中，中聯油脂正是此次食安事件源頭；台糖部分沙拉油因使用福懋黃豆粗油，也配合主管機關採取預防性下架措施。在兩大供應來源相繼受到影響下，市場採購需求迅速集中到未受波及的大統益，也讓餐飲市場短時間內掀起搶購安全油品的熱潮。

業界透露，近期不少餐飲業者已開始重新盤點庫存，並同步調整採購策略。

有些大型連鎖品牌因與供應商簽有長期契約，短期供貨相對穩定；但更多中小型餐飲業者積極尋找替代供應商，希望在既有庫存消化前完成轉單，避免影響後續營運。

部分業者擔心，若市場需求持續集中於少數供應商，不排除未來部分油品出現供貨吃緊情況，因此提前備貨已成為近期餐飲業共同課題。