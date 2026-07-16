北部資料中心供電有望解禁 桃、基可在電廠附近規劃AI專區

台電自2023年9月起暫緩桃園以北5MW（千瓩）以上資料中心用電申請，可望有條件解禁。台電董事長曾文生昨（15）日表示，因大潭電廠7、8、9號機已接受調度，協和電廠改建通過環評，桃園、基隆若能在電廠附近規劃AI資料中心專區，台電可與地方政府合作。

立法院經濟委員會昨日審查台電預算，曾文生會前受訪時表示，台電2023年供電會議就做出決議，並通知業者；主因5MW以上是相當龐大的用電，舉例來說，台電總部兩棟大樓用電約4MW、台北車站新光三越大樓整棟用電量約5MW。

曾文生表示，企業是自己用AI算力，問題不大，但若是集合式、出租式的AI資料中心，例如說雲端服務業者就會面臨較大問題。現在國外設資料中心，都要求業者接近電廠、自備電力，台電是國營事業，有義務要提供電力。

他指出，2023年當時有許多雲端服務業者集中在桃園以北，為避免虛占電網、避免造成電網壅塞，因此暫緩5MW以上資料中心用電申請。

經濟部長龔明鑫日前赴桃園市考察，並與桃園市長張善政交流後，這項禁令可望解除。

曾文生說明，2023年時，桃園大潭的7、8、9號機三部機組正在興建，協和電改建廠尚未通過環評，當時北部用電仍處於不確定狀況。

而今大潭7、8、9號機三部機組已接受調度，協和電廠也通過環評，並開始興建，在未來供電狀況比較清楚下，台電跟桃園市、基隆市做過一些溝通跟討論，希望兩地方政府若能提出在電廠附近設AI資料中心專區規劃，台電可以依照地方政府提出來的設置合作方案。

另外，立法院日前通過國民黨團所提「廢除非核家園」公投案逕付二讀，交付朝野黨團協商。曾文生對此表示，2018年以來公投都有能源議題，台電強調，使用哪種能源是科學問題，能否有效率且安全地提供台灣所需電力是關鍵。

曾文生強調，能源議題討論要基於科學基礎，整個能源使用議題，不能單純是意願問題，最關鍵的是如何在安全、有效率，且符合環境友善前提下，創造出台灣所需電力，才是最重要的。