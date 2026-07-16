聽新聞
0:00 / 0:00

台塑大金傳有意IPO

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

AI晶片需求強勁，帶動電子化學品市況熱，台塑集團高值化布局邁入新階段。業內人士表示，台塑集團旗下電子級氫氟酸（HF）大廠台塑大金已符合上市條件，並傳出公司也有意推動IPO，仍待日方合作夥伴同意後啟動相關程序。

若後續順利完成上市，台塑大金可望成為台塑集團第十家上市公司，不僅擴大資本市場版圖，也是集團從傳統石化業跨向AI半導體材料領域的重要里程碑。對此，台塑表示，內部確有此建議，但後續仍須依相關規定辦理。

業內指出，台塑（1301）具化工技術基礎及原料供應能力，加上水電等基礎設施優勢，在供應鏈在地化的浪潮下，外資與台塑的合作意願普遍都很高。

台塑表示，正積極尋求以國際合作模式，擴大半導體化學品生產量能，目前像是光阻稀釋劑、電子級氨水、電子級硫酸等，陸續與國際夥伴洽談合作中。

台塑集團目前旗下上市櫃公司涵蓋石化、塑膠、纖維、電子材料及醫療等多元領域，包括台塑、南亞、台化、台塑化四大核心公司，以及南亞科、福懋、福懋科、台勝科、南電等，形成完整的產業鏈布局。

台塑 台塑集團 台塑化

延伸閱讀

獲利報喜、小摩調升目標價 台塑、台化、南亞三檔盤中漲停 塑化股走強

台塑集團大幅調薪 轉型起手式 展現留才意願

台塑集團加薪4.5% 超預期

台塑四寶第2季獲利超標 法人認為目前評價明顯低估

相關新聞

千億用油版圖將重整！餐飲業搶油 大統益迎轉單

致癌油品停供，千億版圖重整。中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，包括中聯油脂體系停供、台糖體系皆受波及，泰山也宣布停售旗下沙拉油產品，國內餐飲業爆發「油荒」，掀起一場搶油大作戰，緊急向統一旗下大統益求援。

AI帶動需求爆發、中東衝突推升原料成本 台塑兩大電子化學品喊漲

AI推升台積電先進製程接單強勁，帶動電子級化學品需求爆發，加上中東衝突導致化工原料大漲，台塑反映市況與成本，旗下電子級氫氟酸（HF）、電子級異丙醇（IPA）等兩大電子級化學品報價罕見「雙漲」。

台塑集團高值化轉型邁向收成

台塑集團高值化轉型有成，電子化學品事業將反哺石化本業。台塑表示，旗下全資子公司台塑德山已在林園工業區進行電子級異丙醇廢液回收，下半年完工。此外，台塑大金明年電子級氫氟酸（HF）新產能也將加入營運，預估明年起電子化學品事業可望對台塑營運帶來顯著貢獻。

台塑大金傳有意IPO

AI晶片需求強勁，帶動電子化學品市況熱，台塑集團高值化布局邁入新階段。業內人士表示，台塑集團旗下電子級氫氟酸（HF）大廠台塑大金已符合上市條件，並傳出公司也有意推動IPO，仍待日方合作夥伴同意後啟動相關程序。

北部資料中心供電有望解禁 桃、基可在電廠附近規劃AI專區

台電自2023年9月起暫緩桃園以北5MW（千瓩）以上資料中心用電申請，可望有條件解禁。台電董事長曾文生昨（15）日表示，因大潭電廠7、8、9號機已接受調度，協和電廠改建通過環評，桃園、基隆若能在電廠附近規劃AI資料中心專區，台電可與地方政府合作。

默克深耕台灣助攻科技業 新產能就近供應半導體大客戶

德國化學暨製藥巨頭默克（Merck）集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長賀天銘（Ben Hein）14日表示，默克先前承諾投資台灣5億歐元（約新台幣170億元）的相關建設已接近完工，後續仍將持續投資台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。