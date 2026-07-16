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台塑集團高值化轉型邁向收成
台塑集團高值化轉型有成，電子化學品事業將反哺石化本業。台塑（1301）表示，旗下全資子公司台塑德山已在林園工業區進行電子級異丙醇廢液回收，下半年完工。此外，台塑大金明年電子級氫氟酸（HF）新產能也將加入營運，預估明年起電子化學品事業可望對台塑營運帶來顯著貢獻。
台塑指出，在大宗石化品產能過剩的大環境下，期望透過高值化產品布局，改善獲利結構。
業內認為，集團多年推動的高值化轉型，正邁向收成期。
台塑已於今年股東會宣示，將重點布局半導體化學品、關鍵材料及新材料領域，其中包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等半導體化學品，開發原子層沉積釕金屬前驅物及光阻稀釋劑等關鍵材料，以及1-己烯、聚烯烴彈性體與聚芳醚酮等材料，合計27項產品，估計未來每年可增加約300億元產值。
台塑德山位於林園的電子級異丙醇（IPA）廢液回收廠預計下半年投產，年處理廢液約6萬噸，可年產5,400噸電子級異丙醇（IPA），不僅提高原料循環利用效率，也可提升產品附加價值。
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