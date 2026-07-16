AI帶動需求爆發、中東衝突推升原料成本 台塑兩大電子化學品喊漲

AI推升台積電（2330）先進製程接單強勁，帶動電子級化學品需求爆發，加上中東衝突導致化工原料大漲，台塑（1301）反映市況與成本，旗下電子級氫氟酸（HF）、電子級異丙醇（IPA）等兩大電子級化學品報價罕見「雙漲」。

台塑領頭喊漲報價，引發業界跟進潮。國內另一電子級異丙醇指標廠勝一（1773）即表態，繼第2季反映原料價格，調漲售價之後，將密切關注原物料價格走勢，第3季不排除持續調升價格，以反映成本。

業界人士指出，AI需求強勁與成本上揚雙重推動下，電子化學品景氣持續升溫，台塑電子化學品事業可望價量齊揚，下半年成長可期，明年還有新產能陸續完工、投產，將更顯著貢獻營收。

台塑指出，電子級氫氟酸主要原料為硫酸及螢石，考量近期兩項原料價格持續走揚，第3季將適度調整電子級氫氟酸產品售價；電子級異丙醇則因主要原料丙烯價格上漲，將同步反映成本，市場已逐步進入價格調整階段。

業內指出，電子級氫氟酸與電子級異丙醇是晶圓製造關鍵耗材，從AI GPU、高頻寬記憶體（HBM），到2奈米以下先進製程，幾乎都離不開這兩項高純度電子化學品。

其中，電子級氫氟酸主要用於晶圓蝕刻、表面處理及清洗製程，直接影響晶片良率。

電子級異丙醇則廣泛使用於晶圓、光罩及半導體設備清洗，負責去除微粒與汙染物，是維持先進製程潔淨度的重要化學品。

隨著台積電持續擴建2奈米及更先進製程產能，AI晶片、高效能運算（HPC）及先進封裝需求同步成長，帶動高純度電子化學品用量持續增加。

業界分析，相較於一般化工產品，電子級氫氟酸與電子級異丙醇必須具備極高純度，導入晶圓廠前還需經過長時間驗證與客戶認證，一旦取得供應資格，供應關係通常相對穩定，具備較高的技術門檻與議價能力。

目前台塑已建立國內電子化學品領先地位。其中，台塑大金電子級氫氟酸市占率約55%，穩居國內市場龍頭。

電子級異丙醇市場主要由台塑德山及榮化供應，台塑德山市占率超過五成。受惠台灣擁有全球最完整的先進半導體製造聚落，在晶圓廠持續擴產帶動下，台塑兩大電子化學品產品線可望同步受惠。

法人認為，AI需求持續擴張、產品價格調升，以及新產能陸續開出的三大利多帶動下，電子化學品將成為台塑高值化布局中最具成長潛力的事業之一，也可望為集團營運增添新的成長動能。