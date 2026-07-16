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Uber Eats 推即時領薪

經濟日報／ 記者馬瑞璿／台北報導

Uber Eats昨（15）日宣布下半年合作夥伴支持計畫，其中，最受外送員關注的兩項計畫，一是「即時提領報酬」，外送員無須等待每周自動匯款，只要透過App，即可提前將已賺取的行程費用，提領至銀行帳戶。另一項則是「優快送」，即時包裹物流新增上線花蓮、台東及雲林三個城市，並將最長運送距離由12公里擴大至40公里。

隨著外送專法即將於7月21日上路，因應新法規帶來的人力與營運成本增加，Uber自13日起調漲會員方案價格，月訂閱制價格由120元調整為199元，年訂閱制價格由1,200元調漲為1,990元，漲幅高達65.8%。Uber表示，本周價格調整以來，至昨日為止，退訂數有限，Uber內部中立、偏正面看待市場反應。

Uber 外送員 花蓮

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向外送員收媒合費？Uber Eats：目前無規劃

外送專法7月21日上路 Uber Eats 公布外送員報酬、接單與申訴新制

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