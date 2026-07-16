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保瑞揪伴 強攻AI藥物研發
製藥公司保瑞（6472）昨（15）日宣布，與英矽智能（Insilico Medicine）簽署戰略合作，共同推進人工智慧（AI）驅動的藥物研發，合作潛在總價值有望超過25億美元。
保瑞指出，英矽智能是由生成式人工智慧（AI）驅動的臨床階段生技公司。
此次結盟，將結合英矽智能的Pharma.AI平台，與保瑞在全球範圍內的研發、生產、品質控制及商業化能力，探索創新的藥物研發模式。
保瑞表示，英矽智能將提供自有Pharma.AI平台在靶點發現、分子設計、分子優化等AI藥物研發能力，結合保瑞在全球藥物開發、CMC（化學、製造與管制）、法規申報、生產製造、品質管理及商業化等領域的專業能力，目標打造從新藥發現到上市量產的一站式AI藥物開發模式，加速創新藥物推向市場。
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