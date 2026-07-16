日本台灣形象展 規模創高

2026日本台灣形象展昨（15）日在東京盛大登場，外貿協會董事長黃志芳表示，本屆展覽規模較2023年擴大15%，為歷年最大規模，預估可創造超過1億美元商機，可望刷新2023年8,500萬美元的紀錄。

本屆展覽以「Innovate for Tomorrow（共創未來美好社會）」為主題，共集結超過150家台灣企業、設置220個展位，聚焦AI、智慧製造、綠色轉型及健康科技四大高附加價值領域，展示AI伺服器、協作型機器人、3D視覺系統、智慧城市及智慧醫療等創新應用，吸引日本大型商社及產業代表到場交流，展現台灣產業創新實力。

參展企業陣容堅強，包括鴻海（2317）、台達電、達明機器人、東元電機、所羅門、華碩、微星、群創、技嘉、晉弘科技、迅得機械、威盛電子、晶達光電、聚陽實業等14家上市櫃公司，以及台智駕、互宇向量、城智科技、興創知能等47家具發展潛力的新創企業，共同展現台灣在AI、智慧製造及科技創新的完整供應鏈實力。

經濟部長龔明鑫致詞時表示，全球產業快速重組、人工智慧加速發展及淨零轉型持續推進的重要時刻，今年的日本台灣形象展，更象徵台日攜手開啟下一世代產業合作的新起點；為協助台灣企業布局日本市場，經濟部自去年起已在日本福岡成立台灣貿易投資中心，提供法律諮詢、市場資訊、商機媒合及投資服務，協助企業深耕日本市場。

黃志芳指出，台灣形象展舉辦九年來已走訪全球十個國家、16座城市，今年日本展無論參展家數或展出規模均創下歷年新高。他認為，在AI、數位轉型（DX）及綠色轉型（GX）浪潮帶動下，台日產業合作持續深化，今年展覽有望吸引更多日本企業尋求合作機會，為雙方創造更高商機。