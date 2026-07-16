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西門町又有老戲院賣了 松陽機構19.8億元買下in89豪華影城

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
西門in89豪華影城在今年5月底熄燈後，同月以19.8億元轉手、由松陽機構旗下崑逸開發拿下。（中央社）
西門in89豪華影城在今年5月底熄燈後，同月以19.8億元轉手、由松陽機構旗下崑逸開發拿下。（中央社）

建商出手，近20億元入手西門町舊戲院；據實價登錄最新資料，位於台北市西門町武昌街二段89號的「西門in89豪華影城」在今年5月底熄燈後，同月以19.8億元轉手、由松陽機構旗下崑逸開發拿下，這也是繼日新戲院危老案後，西門町又一起指標戲院熄燈、待改建案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町曾經是戲院群聚之地，也符合年輕世代逛街等娛樂需求，不過隨著戲院逐漸老舊，國人消費習慣逐漸轉為百貨商圈等消費模式，讓舊戲院因而凋零，成為開發商的改建標的。

曾敬德指出，老戲院改建住宅早在前波房市多頭就已帶起熱潮，又以大台北地區最多，這些標的特色通常地段不錯且產權相對單純，基地面積又具一定規模，包括大世紀戲院、愛國戲院、中國戲院、中和戲院及僑興戲院等，有著許多五、六年級生的青春回憶，如今多已改建為住宅建案。

據最新實價資料顯示，台北市西門町商圈、位處武昌街二段89號的「西門in89豪華影城」在今年5月初以交易總價19.8億元易主予建商，舊戲院則營業至5月底後熄燈。

經查，買方為松陽機構旗下崑逸開發，且「西門in89豪華影城」一旁改建中的日新戲院，背後推手同為松陽機構張家；曾敬德指出，日新戲院在2020年通過危老審議，已拆除改建並規劃興建影城與飯店的複合式商業大樓，兩棟鄰近的電影院開發案，未來將有更高的綜效與互補性。

「西門in89豪華影城」地目為台北市萬華區福星段二小段738、739地號，基地面積約340.6坪，與一旁的日新戲院同樣是屋齡逾60年的老建物。

西門町 台北市

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