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東方領袖人物獎 周俊吉：創造企業永續價值

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
上市櫃公司協會理事長、信義企業集團人創辦人周俊吉。信義房屋／提供
上市櫃公司協會理事長、信義企業集團人創辦人周俊吉。信義房屋／提供

由宏碁集團（2353）創辦人暨智榮基金會董事長施振榮昨（15）日榮獲台灣上市櫃公司協會首屆「東方領袖人物獎」，分享企業經營50年的實踐歷程；台灣上市櫃公司協會理事長、信義企業集團創辦人周俊吉表示，在科技發展迅速時代，企業更要堅守正確的價值觀，才能創造長遠價值。

施振榮昨榮獲首屆「東方領袖人物獎」頒獎典禮中分享企業經營50年的實踐歷程，他指出，有別於傳統管理只重視有形、直接、現在的顯性價值，王道精神經營體系歷經50年發展，從實務驗證逐步形成完整理念，整套經營理念更著重無形、間接、未來的隱性價值，這才是真正決定企業長期競爭力的關鍵。

施振榮表示，王道精神經營體系有「六面向總價值」概念，包括追求直接、有形、現在的顯性價值，以及重視人才培育、品牌、研發等間接、無形、未來的隱性價值，尤其未來透過AI能突破語言限制，更能將王道精神的三大核心信念－－創造價值、利益平衡與永續經營充分發揮，推動王道理念走向國際。

周俊吉同步呼應施振榮分享的王道精神；他表示，企業能否永續發展，關鍵在於價值觀與企業倫理，信任更是企業最重要的資產。企業對同仁誠實、對客戶透明、對社會負責，信任便能在日常經營中逐步累積，成為企業穩健發展的重要基礎。

施振榮倡議的王道精神，及兼顧顯性與隱性價值的理念，為企業經營提供重要啟發。周俊吉認為，企業存在的目的，在於持續為社會創造長遠價值，不應只追求短期利益，與施振榮倡議的王道精神，以及兼顧顯性與隱性價值的理念不謀而合。

周俊吉強調，ESG已是企業治理的基本功，AI則提供企業提升決策品質、人才培育與營運升級的新工具，企業若能將科技與企業倫理結合，並將理念落實為制度與文化，才能建立長遠競爭力。

施振榮

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