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開啟「六感修復」新時代！台北沐蘭攜手炫日芬定義城市修復旅宿新維度

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台北沐蘭不只打造全台首創的香氛旅宿體驗，美食同樣大受好評。記者宋健生／攝影
台北沐蘭不只打造全台首創的香氛旅宿體驗，美食同樣大受好評。記者宋健生／攝影

台灣精品汽車旅館市場正迎來全新的品牌優化與蛻變！觀察到現代都市人對「心靈修復」的隱性需求，過去以奢華裝潢、隱密空間著稱的精品旅館，如今正朝向更重視情感連結與身心療癒的體驗經濟發展。

沐蘭精品旅館集團15日宣布啟動品牌優化計畫，由台北沐蘭率先展開，攜手台灣香氛品牌「Hsuan Ri Fen炫日芬」，打造全台首創的香氛旅宿體驗，正式將品牌定位升級為「城市森林中的療癒修復策展地」。

台北沐蘭總經理方宏表示，近年觀察到現代都市人在高壓生活下，對於「心靈修復」的需求愈來愈明顯，因此希望突破傳統精品旅館僅著重視覺設計與空間奢華的框架，讓旅宿成為能夠療癒身心、重新找回生活節奏的場域。

方宏指出，「我們把房間當成畫布，將炫日芬的香氛作為隱形的顏料，讓光影、水聲、觸感與香氣在空間中交織。希望每一位來到沐蘭的貴賓，在關上房門的那一刻，不只是享受視覺與觸覺的奢華，更能透過嗅覺引導，在離自己最近的地方，找回內心的平靜，這就是沐蘭未來想傳遞的新品牌價值」。

此次合作歷時六個月，由方宏與炫日芬調香團隊共同研發、反覆調校，最終打造出沐蘭專屬香氛《沐森》。

炫日芬品牌創辦人陳炫良說，香氣以清新植萃芳香為主調，融合溫暖陽光木質香為基底，希望在都市叢林中，為旅客營造自然、放鬆且充滿生命力的嗅覺體驗。

陳炫良強調，當旅客踏入館內，迎接的不再只是豪華建材與綠意景觀，而是一段專屬於沐蘭的嗅覺記憶。透過香氣、光線、水景、音樂與空間設計的整合，打造完整的六感體驗，讓住宿不只是休息，更是一場身心修復旅程。

除了六感體驗升級，沐蘭也同步強化服務品質與後勤管理，提出方宏所制定的「細、節、清、靜」四大服務哲學，作為品牌的新標準。

其中，「細」代表房務流程做到極致，從每一項細節建立專屬的高規格SOP；「節」強調理性且高效率的管理制度，透過嚴謹規範打造專業團隊。

「清」要求每一間客房都維持潔淨無瑕，以最佳狀態迎接旅客；「靜」追求「淨」與「境」的平衡，以恰到好處的服務節奏，營造最自在且不受打擾的入住氛圍。

方宏指出，未來精品旅館競爭的關鍵，將不再只是建築設計與豪華設備，而是能否提供更細膩、更具溫度的服務體驗，以及真正觸動人心的情感價值。

此次與炫日芬的跨界合作，不僅為空間注入專屬的「第六感嗅覺記憶」，也象徵品牌由傳統精品旅館正式邁向生活美學與城市療癒的新定位。

方宏說，沐蘭希望透過六感整合與策展思維，讓旅宿從單純的休憩空間，蛻變為都市人釋放壓力、修復身心的重要據點，開創台灣精品旅館的新價值與新方向。

沐蘭精品旅館集團正式將品牌定位升級為「城市森林中的療癒修復策展地」。記者宋健生／攝影
沐蘭精品旅館集團正式將品牌定位升級為「城市森林中的療癒修復策展地」。記者宋健生／攝影

台北沐蘭總經理方宏(右)與炫日芬品牌創辦人陳炫良，攜手打造全台首創的香氛旅宿體驗。記者宋健生／攝影
台北沐蘭總經理方宏(右)與炫日芬品牌創辦人陳炫良，攜手打造全台首創的香氛旅宿體驗。記者宋健生／攝影

沐蘭與炫日芬調香團隊共同研發、反覆調校，打造出沐蘭專屬香氛「沐森」。記者宋健生／攝影
沐蘭與炫日芬調香團隊共同研發、反覆調校，打造出沐蘭專屬香氛「沐森」。記者宋健生／攝影

沐蘭希望透過六感整合，讓旅宿從單純的休憩空間，蛻變為都市人修復身心的據點。記者宋健生／攝影
沐蘭希望透過六感整合，讓旅宿從單純的休憩空間，蛻變為都市人修復身心的據點。記者宋健生／攝影

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