聽新聞
0:00 / 0:00

ESG 最前線／數位化管理 突破職安衛瓶頸

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

台灣許多企業在推動ESG時，往往將目光聚焦在碳盤查或綠色供應鏈，卻忽略了「S」（社會責任）面向中，最基本也最關鍵的拼圖——職業安全衛生。

職安衛不僅關乎員工的生命安全，更是企業永續經營的合規底線。隨著近年各國對於勞動權益與職場安全的標準不斷拉高，國內的職業安全衛生法規也走向更嚴格的修法趨勢。

特別是今年7月1日正式上路的《職安法》最新修正案，針對職場霸凌防治機制的強化、以及出租或出借工作場所與設備的承攬危害告知義務，都做出了更明確、更嚴格的規定。

這些修法無疑是在提醒所有企業：法規風險的防火牆，已經到了必須全面升級的時刻。

當法規變動的頻率與廣度超出以往，企業首當其衝的考驗，就是「法規鑑別與查核」。這項工作就像是企業的定期健康檢查，必須精準查明新法規對廠區內哪些作業、設備或人員會產生影響。

然而，傳統上許多企業仍仰賴人工方式，由職安人員手動下載法規條文、對照Excel表格進行鑑別。這種做法在法規穩定的時代或許勉強可行，但在修法頻繁的今日，卻隱藏著巨大的管理盲點。

一來，人工比對極易產生資訊漏失與時間差；二來，當廠區規模龐大、承攬商關係複雜時，如何確保每一項新修法規都確實落實到作業現場，成了管理者揮之不去的焦慮。

一旦出現合規漏洞，企業面臨的將不僅是勞檢缺失與罰鍰，更可能伴隨著嚴重的商譽受損。

要跨越這個管理瓶頸，導入數位工具進行系統化管理，是現代企業落實ESG合規的必然路徑。數位工具能將原本繁瑣、零散的法規條文轉化為結構化的數據。

當國家法令更新，系統便能主動發布推播，並依據廠區設定的製程、設備與危害物質等條件，自動過濾並關聯出受影響的項目，大幅降低了人工比對的工時與出錯率。

更重要的是，數位化能讓法規查核從「事後的靜態紙本申報」，轉變為「事前的動態風險預防」。管理層隨時能透過視覺化的儀表板，掌握全廠區的合規進度與潛在風險點，將合規管理融入日常營運。

以這次新上路的承攬商危害告知新制為例，過往外包商入廠施作高風險作業時，紙本的危害告知與安全簽認往往流於形式，甚至出現資料缺漏。

若運用數位工具，系統不僅能在承攬商進廠前自動比對其承攬資格與防護具要求，還能一鍵生成合規的檢查清單。保障現場勞動者的安全，更為企業建立起一條清晰、可追溯的合規證據鏈。

數位轉型並非高不可攀的科技競賽，而是回歸管理的本質。

當企業能將繁瑣的法規鑑別與查核交由數位工具自動化處理，職安衛人員便能從無盡的文書地獄中解脫，將真正的專業價值，投入在現場巡查、風險辨識與守護員工生命安全上。

這，才是企業實踐ESG社會責任最踏實、也最有力的一步。

職場 職場霸凌

延伸閱讀

顧客至上？新版職場不法侵害指引增「奧客條款」 雇主應優先保護員工

劉大年／全球進入政策競爭時代

從國際視角看台灣綠色轉型：永續金融如何成為轉型的關鍵力量？

出口歐盟應附產品履歷 企業頭痛時間

相關新聞

千億用油版圖將重整！餐飲業搶油 大統益迎轉單

致癌油品停供，千億版圖重整。中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，包括中聯油脂體系停供、台糖體系皆受波及，泰山也宣布停售旗下沙拉油產品，國內餐飲業爆發「油荒」，掀起一場搶油大作戰，緊急向統一旗下大統益求援。

AI帶動需求爆發、中東衝突推升原料成本 台塑兩大電子化學品喊漲

AI推升台積電先進製程接單強勁，帶動電子級化學品需求爆發，加上中東衝突導致化工原料大漲，台塑反映市況與成本，旗下電子級氫氟酸（HF）、電子級異丙醇（IPA）等兩大電子級化學品報價罕見「雙漲」。

台塑集團高值化轉型邁向收成

台塑集團高值化轉型有成，電子化學品事業將反哺石化本業。台塑表示，旗下全資子公司台塑德山已在林園工業區進行電子級異丙醇廢液回收，下半年完工。此外，台塑大金明年電子級氫氟酸（HF）新產能也將加入營運，預估明年起電子化學品事業可望對台塑營運帶來顯著貢獻。

台塑大金傳有意IPO

AI晶片需求強勁，帶動電子化學品市況熱，台塑集團高值化布局邁入新階段。業內人士表示，台塑集團旗下電子級氫氟酸（HF）大廠台塑大金已符合上市條件，並傳出公司也有意推動IPO，仍待日方合作夥伴同意後啟動相關程序。

北部資料中心供電有望解禁 桃、基可在電廠附近規劃AI專區

台電自2023年9月起暫緩桃園以北5MW（千瓩）以上資料中心用電申請，可望有條件解禁。台電董事長曾文生昨（15）日表示，因大潭電廠7、8、9號機已接受調度，協和電廠改建通過環評，桃園、基隆若能在電廠附近規劃AI資料中心專區，台電可與地方政府合作。

西門町又有老戲院賣了 松陽機構19.8億元買下in89豪華影城

建商出手，近20億元入手西門町舊戲院；據實價登錄最新資料，位於台北市西門町武昌街二段89號的「西門in89豪華影城」在今年5月底熄燈後，同月以19.8億元轉手、由松陽機構旗下崑逸開發拿下，這也是繼日新戲院危老案後，西門町又一起指標戲院熄燈、待改建案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。