ESG 最前線／數位化管理 突破職安衛瓶頸

台灣許多企業在推動ESG時，往往將目光聚焦在碳盤查或綠色供應鏈，卻忽略了「S」（社會責任）面向中，最基本也最關鍵的拼圖——職業安全衛生。

職安衛不僅關乎員工的生命安全，更是企業永續經營的合規底線。隨著近年各國對於勞動權益與職場安全的標準不斷拉高，國內的職業安全衛生法規也走向更嚴格的修法趨勢。

特別是今年7月1日正式上路的《職安法》最新修正案，針對職場霸凌防治機制的強化、以及出租或出借工作場所與設備的承攬危害告知義務，都做出了更明確、更嚴格的規定。

這些修法無疑是在提醒所有企業：法規風險的防火牆，已經到了必須全面升級的時刻。

當法規變動的頻率與廣度超出以往，企業首當其衝的考驗，就是「法規鑑別與查核」。這項工作就像是企業的定期健康檢查，必須精準查明新法規對廠區內哪些作業、設備或人員會產生影響。

然而，傳統上許多企業仍仰賴人工方式，由職安人員手動下載法規條文、對照Excel表格進行鑑別。這種做法在法規穩定的時代或許勉強可行，但在修法頻繁的今日，卻隱藏著巨大的管理盲點。

一來，人工比對極易產生資訊漏失與時間差；二來，當廠區規模龐大、承攬商關係複雜時，如何確保每一項新修法規都確實落實到作業現場，成了管理者揮之不去的焦慮。

一旦出現合規漏洞，企業面臨的將不僅是勞檢缺失與罰鍰，更可能伴隨著嚴重的商譽受損。

要跨越這個管理瓶頸，導入數位工具進行系統化管理，是現代企業落實ESG合規的必然路徑。數位工具能將原本繁瑣、零散的法規條文轉化為結構化的數據。

當國家法令更新，系統便能主動發布推播，並依據廠區設定的製程、設備與危害物質等條件，自動過濾並關聯出受影響的項目，大幅降低了人工比對的工時與出錯率。

更重要的是，數位化能讓法規查核從「事後的靜態紙本申報」，轉變為「事前的動態風險預防」。管理層隨時能透過視覺化的儀表板，掌握全廠區的合規進度與潛在風險點，將合規管理融入日常營運。

以這次新上路的承攬商危害告知新制為例，過往外包商入廠施作高風險作業時，紙本的危害告知與安全簽認往往流於形式，甚至出現資料缺漏。

若運用數位工具，系統不僅能在承攬商進廠前自動比對其承攬資格與防護具要求，還能一鍵生成合規的檢查清單。保障現場勞動者的安全，更為企業建立起一條清晰、可追溯的合規證據鏈。

數位轉型並非高不可攀的科技競賽，而是回歸管理的本質。

當企業能將繁瑣的法規鑑別與查核交由數位工具自動化處理，職安衛人員便能從無盡的文書地獄中解脫，將真正的專業價值，投入在現場巡查、風險辨識與守護員工生命安全上。

這，才是企業實踐ESG社會責任最踏實、也最有力的一步。