策略經營／Astera Labs 執行長站在 AI 風口 做客戶需要的產品

AI浪潮席捲全球，許多企業急著判斷這是不是下一個風口。Astera Labs執行長Jitendra Mohan看見的，卻是風口背後真正會卡住產業前進的問題：當運算晶片愈來愈強、數量愈來愈多，誰來確保它們能高速、穩定地彼此溝通？

Mohan形容，Astera Labs是AI伺服器的「神經系統」。市場看得見NVIDIA、AMD的GPU，也看得見雲端大廠自研ASIC，但當數百、數千顆晶片必須一起工作時，單一晶片效能已不是全部，關鍵在於能否把大量運算單元串成一個真正能運作的系統。

老派公司 押注最懂的領域

2017年前後，Mohan與共同創辦人仍在德州儀器工作，但已從自駕車、數位助理等應用中看見AI浪潮成形。當時已有許多公司投入運算晶片，卻少有人專注連接技術；而讓資料位元跑得更快、更遠，正是三位創辦人長年累積的專長。

Mohan說，產業大轉折一生可能只出現一、兩次，他們曾看過手機革命，現在又看到AI革命，因此選擇押注自己最懂、也最可能在未來變得重要的領域。

談到新創如何走得長久，Mohan認為，第一件事是找到產品與市場需求的契合。產品必須解決客戶真正需要的問題，而且這個需求不能只是短期現象。

找到這一點後，接下來就是執行，必須在需求消失或競爭對手拿出解方以前，把產品做出來、交到客戶手上，並且用有利潤的方式賣出去。

他也轉述董事會主席兼創始投資人的說法，Astera是一家「老派公司」：做客戶需要的產品，然後賣出利潤。Mohan認為，產品是客戶想要的、公司能真正做出來，並且能以有利潤的方式銷售，才有機會圍繞這項能力建立一家長久公司。

Astera能取得大型客戶信任，也來自這套紀律。Mohan透露，公司過去會先與雲端服務大廠、NVIDIA、AMD等客戶討論未來可能遇到的問題。

客戶一開始可能理解，也可能未必完全同意，但Astera仍先把產品準備好；等問題真的發生時，公司手上已經有解方。

Mohan說，正因Astera多年來持續按照客戶時程與規格交付，當新專案出現時，客戶會主動回頭問：「Astera，你們能不能做？」公司現在的挑戰，反而是好專案太多、人手不夠，無法全部承接。因此Astera持續在台灣等地擴編，也在公司內部使用AI，提高工程師生產力。

他看AI對組織與社會的影響，也不只是「取代」或「不取代」。Mohan以馬車、蒸汽機、汽車與電子郵件為例指出，每一次技術革命都會讓部分舊工作消失，但也會創造新的工作與需求。

軟體服務 邁向高度客製化

在他看來，人類會把工作量填滿到科技允許的範圍；AI不只會提高效率，也會讓軟體與服務走向更高度的客製化。

Mohan進一步指出，AI也改變軟體商業模式。過去軟體公司把產品交給使用者後，許多運算在個人電腦上完成；但AI時代，使用者每一次在文件或表格中向AI提問，都會產生即時運算需求。軟體不再只是「做完後交付」，而是每一次使用都需要背後算力支撐。

面對AI是否泡沫的質疑，Mohan坦言，沒有人能預測短期市場怎麼走，成長也不一定線性；但若從五年後回頭看，他相信世界使用AI的程度一定會比現在高很多。

他不認為AI與當年的網路泡沫相同，關鍵在於今天已有真實付費需求，也有企業願意持續投入資本支出。就像手機一樣，AI也可能逐步成為日常必需品。

展望未來五年，Mohan希望Astera不只是賣單一晶片或零組件，而是打造一個開放式AI平台。不同雲端業者有不同機櫃生態，有NVIDIA系統，也有Google張量處理器（TPU）系統；Astera想做的是讓客戶帶著自己的運算晶片進來，由Astera提供交換晶片、銅互連、光互連與管理軟體，讓整個AI機櫃真正跑起來。