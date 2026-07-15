HH草本新淨界公益邁入第五年 累積捐助突破千萬元

以「為女而生」為品牌理念的HH草本新淨界，自2017年創立以來，持續將公益視為品牌的重要使命。五年來，除固定支持公益機構及弱勢族群外，也透過「婦氏山計畫」關注弱勢婦女議題，累積公益捐助物資與經費已突破1,000萬元，希望將每一次消費，轉化為支持社會的力量。

HH代表Herb(草本)與Health(健康)，品牌致力於打造自然、溫和且安心的女性保養產品，其中又以「涼感私密肌保養」廣為人知。由女性創辦人創立的HH，始終站在女性角度思考需求，不僅專注於產品研發，更希望透過公益行動，陪伴更多女性與女孩勇敢面對人生不同階段的挑戰。

自2022年起推動的「婦氏山計畫」，每年以不同主題投入女性及女孩關懷，今年邁入第五屆，以「籃不住的女子，讓夢想，不被現實攔住」為主題，攜手南投縣仁愛國中女子籃球隊，希望協助一群來自偏鄉、熱愛籃球的女孩跨越距離、經費及資源不足等挑戰，勇敢追逐夢想，用比賽成績取得更好的升學管道，翻轉人生。

今年募集的公益資源將運用於球隊深色球衣、比賽用球等運動耗材、交通費、營養補給及清潔用品等需求，協助球隊穩定訓練與參與賽事，讓女孩們能更安心地朝目標前進。

為邀請更多民眾一同響應，第五屆婦氏山計畫於即日起推出官網公益活動，凡購買指定公益商品組合，品牌將全額捐贈，指定組合的所得將投入今年公益計畫，支持仁愛國中女子籃球隊所需資源。

同時，HH也將於Threads發起「#籃不住的故事」社群活動，邀請網友分享自身故事，透過社群互動，號召更多人一起支持女孩勇敢逐夢，並且迴響最高的故事，每一個讚就提供一筆獎金，讓大家一起為自己的勇敢萬歲。

HH草本新淨界表示，公益不只是一次性的捐助，而是品牌長期堅持的承諾。未來也將持續秉持「為女而生」的品牌理念攜手社會大眾，陪伴更多女性與女孩跨越限制，讓每一份支持都成為改變的力量。