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藥華藥舉辦首屆創新獎 長弘生技奪魁、獲10萬美元大獎

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
藥華藥15日舉行首屆「藥華藥創新獎」頒獎典禮，由台灣新創團隊長弘生技奪下最大獎。圖／藥華藥提供
藥華藥15日舉行首屆「藥華藥創新獎」頒獎典禮，由台灣新創團隊長弘生技奪下最大獎。圖／藥華藥提供

藥華藥（6446）15日攜手日本知名創新平台 TECH Tokyo 舉辦第一屆「藥華藥創新獎」（PharmaEssentia Innovation Award）頒獎典禮，由台灣新創團隊長弘生物科技（Everfront Biotech）奪下最高榮譽大獎（Grand Prize），並獲10萬美元獎金。

藥華藥董事長詹青柳表示，希望透過創新獎打造跨國創新平台，串聯台日及全球生醫資源，加速新創技術邁向臨床與國際市場。

首屆藥華藥創新獎今年3月啟動，吸引台灣、日本眾多優秀生醫新創團隊參與，參賽領域涵蓋創新藥物、AI與機器學習（ML）藥物研發平台及細胞治療等前瞻技術。

藥華藥表示，隨著全球生技醫藥產業快速發展，生技產業的創新已不侷限於單一企業的內部研發，而是有更多機會來自於跨領域、跨國界的合作網絡與資源整合。「藥華藥創新獎」秉持「建立連結、促成合作、驅動創新」理念，期望打造串聯學術研究、新創團隊與國際產業資源的跨國創新平台，促進合作與交流。透過導入產業資源、策略合作及經驗交流，促成更多跨國合作機會，加速前瞻技術發展與創新成果邁向臨床開發及全球市場。

藥華藥指出，本屆評審委員更匯聚來自美國哈佛大學及台灣、日本產學研界的權威專家，專業領域涵蓋血液學、腫瘤學及免疫學，兼具學術研究與產業實務經驗。評選標準聚焦科學創新性、臨床應用價值及全球市場潛力三大面向。今日頒獎典禮更匯聚台灣及亞洲生技醫療領域重要產官學研代表，包括政府部會、學研機構、醫學中心、生技公協會、投資界及產業領袖，共同見證台灣深化國際生醫創新合作、打造亞洲創新生態系的重要里程碑。

長弘生技以技轉自花蓮慈濟醫院與國立東華大學關鍵技術開發的 Cerebraca® Wafer 參賽，該療法透過手術後直接植入病灶，持續釋放藥物至周邊腦組織，以清除殘存腫瘤細胞，為復發性膠質母細胞瘤（recurrent glioblastoma, rGBM）提供新的治療策略，並已於第一期臨床試驗展現良好的安全性與療效。

本屆評審團主席、哈佛商學院教授 Satish Tadikonda 表示，全球生醫創新生態系正快速演變，從過去由美國少數創新中心主導，逐步邁向跨國協作的新模式。亞洲、尤其是日本與台灣，正日益成為全球生技創新的重要樞紐。未來能否建立跨區域、跨領域的合作網絡，將是推動下一波生醫創新與產業發展的重要關鍵。

藥華藥 生技

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