徐漢涉貪「考績仍列甲等」惹議 中油發聲：已撤銷重辦、追償薪獎

媒體報導，111年初，時任中油煉製部執行長徐漢涉貪遭法院裁定羈押，不過徐漢考績仍列甲等，中油一直到今年才改為丙等。對此中油今晚回應，中油已於今年4月20日遵照經濟部4月14日函釋規定，即刻撤銷並重辦徐漢等涉案人員違法失職年度的考績，並追償相關獎金、薪資與退休金等。

中油前煉製部執行長徐漢涉貪，一審遭判25年。媒體報導，111年初爆發弊案後，徐漢等人110年度考績仍於111年8月被核定為甲等，考績拖了4年才改為丙等。

對此，中油回應，中油已於今年4月20日遵照經濟部4月14日函釋規定，依權責分別檢討徐漢等人弊案屬情節重大案件，並即刻撤銷重辦徐漢等人違法失職年度的考績，並追償相關獎金、薪資與退休金等。

中油強調，日後對於違法失職情節重大的涉案人員，將遵照前開函釋規定，即時撤銷並重新評核考績。