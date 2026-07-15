聽新聞
0:00 / 0:00
徐漢涉貪「考績仍列甲等」惹議 中油發聲：已撤銷重辦、追償薪獎
媒體報導，111年初，時任中油煉製部執行長徐漢涉貪遭法院裁定羈押，不過徐漢考績仍列甲等，中油一直到今年才改為丙等。對此中油今晚回應，中油已於今年4月20日遵照經濟部4月14日函釋規定，即刻撤銷並重辦徐漢等涉案人員違法失職年度的考績，並追償相關獎金、薪資與退休金等。
中油前煉製部執行長徐漢涉貪，一審遭判25年。媒體報導，111年初爆發弊案後，徐漢等人110年度考績仍於111年8月被核定為甲等，考績拖了4年才改為丙等。
對此，中油回應，中油已於今年4月20日遵照經濟部4月14日函釋規定，依權責分別檢討徐漢等人弊案屬情節重大案件，並即刻撤銷重辦徐漢等人違法失職年度的考績，並追償相關獎金、薪資與退休金等。
中油強調，日後對於違法失職情節重大的涉案人員，將遵照前開函釋規定，即時撤銷並重新評核考績。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。