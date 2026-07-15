台灣餐飲集團擴大美國布局

台灣連鎖餐飲集團，擴大美國布局。包括美食-KY（2723）、八方雲集及瓦城下半年皆加快美國展店腳步，其中，美食-KY美國85℃門市已增至95家，預估年底有望突破100家。

至於八方雲集，旗下美國門市已達16家，全年目標超過20家；瓦城則預計第3季於美國推出「BO BO THAI」及「SHANN SHANN」兩大品牌。

美食-KY上半年營收雖因中國市場縮減門市而較去年同期下滑，但美國市場營收持續創高，第2季營收突破24億元，季增11%、年增8.7%，改寫歷史單季新高。公司表示，主要受惠展店效益，6月於加州、德州及明尼蘇達州新開三家門市，美國85℃門市總數增至95家，其中加盟店已達八家。市場看好，美食-KY下半年美國展店腳步可望持續推進，年底美國85℃門市有望突破100家。

八方雲集亦持續深化美國市場布局，目前美國門市數已由去年同期11家增至16家。八方雲集表示，下半年美國市場將採加州、德州及亞利桑那州三軌並進策略，預計全年美國總店數將超過20家。其中，德州已有三家門市完成簽約，亞利桑那州也有二家門市完成簽約程序，未來將作為複製至更多海外市場的重要基礎。

瓦城表示，美國首店「Very Thai by 瓦城」開幕後，獲得當地主流媒體關注，也成功吸引在地消費客群，集團持續優化當地服務流程。

展望後市，瓦城將採多品牌精準滲透策略，以洛杉磯作為美國市場發展據點，鎖定不同消費族群布局，預計第3季陸續開出泰式休閒餐飲品牌「BO BO THAI」及台灣料理品牌「SHANN SHANN」，並在台灣全球研發中心後勤支援下，進一步擴張美國市場版圖。