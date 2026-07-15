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深化集團資源整合 龍巖：9月1日起合併子公司宇錡建設、孫公司龍富

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

龍巖（5530）為深化生命服務產業布局，整合企業資源與專業服務能量，15日董事會通過今年9月1日起合併子公司宇錡建設，及孫公司龍富事業。

龍巖表示，集團將概括承受宇錡及龍富全部之權利義務，相關營運及各項服務均維持正常運作，原有股東、客戶、廠商、員工及債權人等所有利害關係之個人與團體，其相關權益均不受影響。

近年來，龍巖持續深耕生命服務產業，透過專業服務升級、品牌價值深化及營運效率提升，建立穩健企業基礎。2025年度龍巖總資產達787.01億元，本期淨利達11.56億元、稅後純益達11.54億元，每股純益達2.75元。

龍巖指出，面對高齡化社會與家庭需求轉變，生命服務產業正朝向專業化、整合化及全齡服務方向發展。本次宇錡、龍富併入龍巖，將進一步發揮集團整合三大優勢，第一提升營運效率，強化企業永續競爭力。透過組織整合、管理優化與資源共享，提高營運效能，讓企業資源更有效投入服務品質提升與產業創新。

第二整合專業能量，打造更完整生命服務平台。結合雙方累積的產業經驗與服務資源，強化服務流程一致性，提升客戶於不同生命階段所需的支持與陪伴；第三擴大服務布局，持續引領產業升級。龍巖將持續投入數位服務、人才培育與服務創新，深化生命服務產業的專業標準，推動產業向更高品質發展。

龍巖長期投入生命紀念空間、禮儀服務、生前規劃及生命關懷等領域，持續打造更完整的生命服務生態圈，提供家庭更安心、便利且值得信賴的服務體驗。

龍巖強調，未來集團將秉持「傳承生命服務」的品牌理念，結合更完整的企業資源與專業服務能力，持續陪伴每一個家庭，創造安心且有溫度的生命價值。

龍巖

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