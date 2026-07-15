中鋼運通攜手高雄科技大學 開辦乙級船員養成訓練專班

為落實台灣航運界產學實務接軌，中鋼運通與國立高雄科技大學15日假高雄漢來飯店簽署產學合作計畫意向書，雙方將攜手開辦高科大2026年度第1期乙級船員（航海科）養成訓練班，透過產學合作鏈結方式，共同發掘並培育優秀的本國籍海事專業人才，也為有志於航向蔚藍海洋的國人們，開闢一條啟航大道。

中運公司董事長黃一中表示，海運是台灣接軌國際的經濟命脈，優質的船員則是船舶安全與高效營運的關鍵所在，中運公司重視且大量進用本國籍船員，不僅長年以來是國內航商中雇用本國籍船員比例最高的典範企業，今年更榮獲交通部航港局頒發僱用國籍船員表現卓越的績優航商獎項。黃一中說，中運公司今年已和台北海洋科技大學合作開辦1期乙級船員養成訓練專班，該班結業學員在今年6月中旬陸續到職，成為中運船員的新生代生力軍，這次特別借重南部海事教育領頭羊高科大的頂尖師資與設備，開辦本年度南台灣第1期乙級船員養成訓練班，期望在南部也能發掘出有志投入航運產業的優秀人才。

高科大副校長俞克維指出，高科大附設海事人員訓練處，長年深耕海事專業訓練，這次航海科養成班規劃相當密集的實務課程，內容涵蓋基本安全訓練、保全職責、救生艇筏操縱及助理級航行當值等專業技能，學員在結訓並通過評估合格後，除符合STCW國際公約要求取得必備證書外，更能無縫接軌對接中運公司的優質就業機會，實現畢業即就業目標。此外，俞副校長也肯定及感謝中運公司長期關注台灣海事教育，不僅結合學校不遺餘力培育海事人才，開辦相關課程，也提供各海事院校航運獎學金及在校生上船實習機會，藉此鼓勵相關科系學生畢業後投入航運界發展。

中運公司表示，本期乙級船員養成班預計招收30名學員，自即日起至2026年8月7日截止通訊報名(以郵戳為憑)，凡18歲以上且具國中畢業以上學歷，並通過船員體檢符合船員法規定的本國國民均可報名。此外，乙級船員專班結業後，並通過中運公司面試及成功完訓上船任職的學員們，還可享有交通部航港局及中運公司補助的訓練費用，可大幅減輕學員的參訓負擔。