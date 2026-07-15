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「海悅仁愛大樓」動工 打造SS鋼骨頂級商辦「琉璃光盒」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
海悅機構15日舉行「海悅仁愛大樓」開工動土典禮，正式啟動位於仁愛路四段第一排、正對國父紀念館的頂級商辦開發案。圖／海悅機構提供
海悅機構15日舉行「海悅仁愛大樓」開工動土典禮，正式啟動位於仁愛路四段第一排、正對國父紀念館的頂級商辦開發案。圖／海悅機構提供

海悅（2348）機構15日舉行「海悅仁愛大樓」開工動土典禮，正式啟動位於仁愛路四段第一排、正對國父紀念館的頂級商辦開發案。本案立足信義核心，坐擁仁愛林蔭大道、翠湖與中山公園萬坪綠意，外觀以「琉璃光盒」為設計概念，將為台北市中心再添時代地標。

海悅機構表示，仁愛路四段為台北市核心精華路段，臨路首排多年來幾乎無素地釋出。本案基地不但緊鄰信義計畫區與台北市政府，前方更享有都會區罕見的大面積低密度綠帶。同時兼具市中心門牌與萬坪公園景觀雙重優勢，全台北市中心難覓第二處，珍稀價值無可取代。

「這是台北最美的辦公室視角。」海悅機構董事長黃希文表示，「海悅仁愛大樓」正對國父紀念館，攬萬坪公園綠意與翠湖水景入懷，入夜後信義計畫區天際線璀璨相伴，四季晨昏各有不同風景。正是這片無可複製的自然景觀，讓海悅更加堅信，這塊土地值得一座更好的建築，因而秉持「好的地段，就該被好好規劃」的初心，以建築回應環境、以美學回應城市，期望為信義核心留下一座足以代表當代的地標作品。

「海悅仁愛大樓」基地面積約294.03坪，規劃興建地上10層、地下3層SS鋼骨建築。透光玻璃體外觀，採用超白玻璃帷幕，呈現純粹俐落的當代建築語彙。臨市府一側的短邊立面，以斜撐設計展現結構美學；臨國父紀念館的主立面，則以寬幅尺度呼應仁愛大道氣度，映襯湖光水綠。

空間規劃上，「海悅仁愛大樓」一樓為挑高6米店面，二至十樓採一層一戶辦公配置，建築面寬近40米，將遼闊視野盡收眼底，為進駐企業獻上台北罕見的辦公景觀。

海悅機構指出，從西區門戶「海悅國際大樓」到信義核心「海悅仁愛大樓」，海悅所打造的不僅是建築，更是透過建築美學，讓每一塊珍貴土地發揮最大價值，成為城市歷久彌新的永恆地景。「海悅仁愛大樓」坐落市府前、仁愛林蔭之上，未來無論從市府方向或自國父紀念館步出，皆可望見其「琉璃光盒」身影，將成為信義核心深具代表性的商辦新地標。

海悅機構15日舉行「海悅仁愛大樓」開工動土典禮，正式啟動位於仁愛路四段第一排、正對國父紀念館的頂級商辦開發案。圖／海悅機構提供
海悅機構15日舉行「海悅仁愛大樓」開工動土典禮，正式啟動位於仁愛路四段第一排、正對國父紀念館的頂級商辦開發案。圖／海悅機構提供

海悅 國父紀念館

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