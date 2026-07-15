快訊

美到像AI！日本正妹主播「超貼身洋裝」私照瘋傳 34歲真實狀態網全看傻

中職／違反球隊生活紀律屢未改善 龍隊20歲投手何宗旂任意引退

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園楊梅再添新社宅 「大平安居」最快2029年能入住

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
桃園「大平安居」社宅完工示意圖。圖／國家住都中心提供
桃園「大平安居」社宅完工示意圖。圖／國家住都中心提供

桃園楊梅再添社宅！國家住都中心15日舉行「大平安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，全案由中央全額投資約14.26億元興建，將提供215戶住宅，預計2029年完工，是中央在桃園動土的第19處社宅，也是楊梅區第4處社宅。

「大平安居」基地位於桃園市楊梅區中山南路與中山南路300巷口，鄰近站前商圈、楊梅國小、楊梅國中、楊梅市場、楊梅區公所及運動中心，生活機能完善。周邊還有大興工業區、楊梅工業區、幼獅工業區及楊湖路一段工業區，可提供在地就業機會。交通方面，開車約6分鐘可到台鐵楊梅站及轉運站，約15分鐘可銜接國道1號，往返桃園、新竹相當便利。

本案規劃興建1棟地上12層、地下2層建築，共提供215戶住宅，依不同家庭需求規劃多元房型，並設置托嬰中心及店鋪空間，提升生活便利性。戶外空間則規劃街角廣場及景觀綠化，串聯周邊人行系統，打造安全友善的步行環境，也提供居民休憩交流空間。此外，建築將取得銀級綠建築標章，落實節能減碳，打造永續宜居的社宅。

國家住表示，目前中央在桃園市已完工、興建中及完成決標的社宅共20處、6,729戶。由於楊梅近年人口持續成長，已列為社宅重點推動區域，目前中央累計規劃4處、共1,213戶社宅。

其中，全國首座採全預鑄工法興建的「埔心安居A」預計2027年完工，「埔心安居B、C」已於今年4月動土，預計2029年完工。未來將持續結合社宅與社福設施，提供民眾更多安全、安心的居住選擇，並帶動地方發展。

桃園 社宅

延伸閱讀

民團：六都新增2千億財源 應加強社宅、托育支出

引入民間資金逾23億 北市信義區逸仙段三小段設定地上權案開工動土

補齊商業拼圖 福樺中央大樓定錨林口CBD

台中國際會展中心二期完成招標 中央投資60億元

相關新聞

台塑：大調薪要讓員工「有感升級」 新進員工起薪創近10年最高調幅

台塑集團調薪結果出爐，整體薪資調幅4.5%，並加碼多項一次性津貼。台塑（1301）表示，台塑企業深耕七十餘載，現正全速推進產品高質化與差異化、新事業轉型和新能源布局。近年雖面臨地緣政治、全球產能過剩、原油價格波動與匯兌損失等多重外部逆風...

又一西門町戲院掰了！建商砸近20億買下「西門in89戲院 」改建

西門町「西門in89豪華影城」以19.8億元轉手開發商，5月31日結束營業，這是繼日新戲院危老改建後，西門町再一起指標戲院熄燈待改建案例。

昇達科以不超過17億元收購巨頻股權 擴大低軌衛星、毫米波通訊

昇達科（3491）15日董事會決議通過取得巨頻科技股權案，交易總金額為不高於17億元。本案完成後，包含昇達科原本所持有的股權，合計將持有標的公司超過51%股權，巨頻將成為昇達科之子公司。

桃園楊梅再添新社宅 「大平安居」最快2029年能入住

桃園楊梅再添社宅！國家住都中心15日舉行「大平安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，全案由中央全額投資約14.26億元興建，將提供215戶住宅，預計2029年完工，是中央在桃園動土的第19處社宅，也是楊梅區第4處社宅。

人口紅利撐房市 新北市板橋近55萬奪冠 這兩區擁逾40萬人緊追

人口規模向來被視為支撐房市的重要基本面，人口數越多，不僅代表居住需求穩定，也意味著生活機能、交通便利性及商業發展相對成熟。

保瑞偕英矽智能簽署戰略合作 攻 AI 藥物研發 潛在商機上看25億美元

製藥公司保瑞（6472）15日宣布，與英矽智能（Insilico Medicine）簽署戰略合作，共同推進人工智慧（AI）驅動的藥物研發，合作潛在總價值有望超過25億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。