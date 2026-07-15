桃園楊梅再添新社宅 「大平安居」最快2029年能入住

桃園楊梅再添社宅！國家住都中心15日舉行「大平安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，全案由中央全額投資約14.26億元興建，將提供215戶住宅，預計2029年完工，是中央在桃園動土的第19處社宅，也是楊梅區第4處社宅。

「大平安居」基地位於桃園市楊梅區中山南路與中山南路300巷口，鄰近站前商圈、楊梅國小、楊梅國中、楊梅市場、楊梅區公所及運動中心，生活機能完善。周邊還有大興工業區、楊梅工業區、幼獅工業區及楊湖路一段工業區，可提供在地就業機會。交通方面，開車約6分鐘可到台鐵楊梅站及轉運站，約15分鐘可銜接國道1號，往返桃園、新竹相當便利。

本案規劃興建1棟地上12層、地下2層建築，共提供215戶住宅，依不同家庭需求規劃多元房型，並設置托嬰中心及店鋪空間，提升生活便利性。戶外空間則規劃街角廣場及景觀綠化，串聯周邊人行系統，打造安全友善的步行環境，也提供居民休憩交流空間。此外，建築將取得銀級綠建築標章，落實節能減碳，打造永續宜居的社宅。

國家住表示，目前中央在桃園市已完工、興建中及完成決標的社宅共20處、6,729戶。由於楊梅近年人口持續成長，已列為社宅重點推動區域，目前中央累計規劃4處、共1,213戶社宅。

其中，全國首座採全預鑄工法興建的「埔心安居A」預計2027年完工，「埔心安居B、C」已於今年4月動土，預計2029年完工。未來將持續結合社宅與社福設施，提供民眾更多安全、安心的居住選擇，並帶動地方發展。