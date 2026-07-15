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引入民間資金逾23億 北市信義區逸仙段三小段設定地上權案開工動土

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市信義區逸仙段三小段開工動土典禮。圖／北市政府財政局提供
北市信義區逸仙段三小段開工動土典禮。圖／北市政府財政局提供

「臺北市信義區逸仙段三小段14-5、116地號等2筆國有土地設定地上權案」15日由地上權人海悅建設股份有限公司舉行開工動土典禮；臺北市議會戴錫欽議長、臺北市政府財政局胡曉嵐局長，以及海悅機構黃希文董事長率公司團隊共同執鏟，象徵本案正式邁入開發建設新里程。

財政局表示，本案在去（114）年4月完成簽約，透過設定地上權方式開發，引入民間投資金額預計約23.35億餘元，不僅有效活化國有土地、提升土地利用效益，亦可創造就業機會、帶動產業發展及公私協力多贏的目標。

財政局胡曉嵐局長進一步表示，本案基地位於信義區仁愛路精華地段，鄰近國父紀念館、臺北大巨蛋及臺北101等重要地標，區位條件優越、交通便利。未來將興建地上10層、地下3層現代化商辦大樓，並規劃取得綠建築標章及建築能效標示，落實永續建築及節能減碳理念，同時串聯周邊商業及休閒機能，帶動區域經濟發展，提升城市競爭力。

財政局最後表示，本案係北市府與國防部第5件共同合作開發案，未來將持續秉持活化公有土地及提升土地利用效益的理念，共同推動都市發展，打造臺北嶄新風貌。

地上權 北市

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