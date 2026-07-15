台澳生醫合作契機 中研院、澳洲眼科研究中心進行雙邊會談

台、澳生醫開展合作契機。中研院指出，院長陳建仁14日與澳洲眼科研究中心（CERA）訪問團舉行雙邊會談，雙方就精準醫療、研究資源共享及跨機構交流等議題交換意見，並探討未來合作方向。陳建仁表示，期盼透過國際合作，整合研究機構、醫療體系及產業界的優勢，共同推動精準醫療發展，加速研發成果轉譯，增進人類健康福祉。

澳洲眼科研究中心為該國眼科醫學研究的重要機構，長期投入眼疾之致病機轉、診斷、治療及轉譯研究，致力於預防視力喪失，促進視覺健康，本次由執行董事基思・馬丁(Keith Martin)率團與會。中研院指出，考量中研院與澳洲眼科研究中心的研究專長及任務定位，雙方均認為，未來可從研究資料共享、科研平台鏈結及研究人員交流等面向，持續研議具體合作方向。

針對該中心積極發展的精準醫療研究，陳建仁建議，可進一步了解並評估運用「台灣精準醫療計畫」(Taiwan Precision Medicine Initiative, TPMI）及「台灣人體生物資料庫」（Taiwan Biobank）等研究資源，共同推動精準疾病預防相關研究。

中研院引述基思・馬丁說法，認為台灣在基因治療、生技研發及創新製程等領域極具優勢；澳洲眼科研究中心則在眼疾研究、臨床試驗及治療方法開發累積豐富經驗，雙方具有拓展合作的良好基礎，期望中研院團隊可赴澳訪問，促成雙邊科研與產業串連。