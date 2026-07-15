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中鋼運通攜手高科大 開辦乙級船員養成訓練專班

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼運通公司董事長黃一中(前排左四)與國立高雄科技大學副校長俞克維(前排右四)簽署產學合作計畫意向書，培育優秀的本國籍海事專業人才。圖／中運提供
中鋼運通公司董事長黃一中(前排左四)與國立高雄科技大學副校長俞克維(前排右四)簽署產學合作計畫意向書，培育優秀的本國籍海事專業人才。圖／中運提供

為落實台灣航運界產學實務接軌，中鋼運通與國立高雄科技大學15日簽署產學合作計畫意向書，攜手開辦高科大乙級船員(航海科)養成訓練班，透過產學合作鏈結方式，共同發掘並培育優秀的本國籍海事專業人才，為有志於航向蔚藍海洋的國人們，開闢一條啟航大道。

中運董事長黃一中表示，海運是台灣接軌國際的經濟命脈，優質的船員則是船舶安全與高效營運的關鍵所在，中運重視且大量進用本國籍船員，不僅長年以來是國內航商中雇用本國籍船員比例最高的典範企業，今年更榮獲交通部航港局頒發僱用國籍船員表現卓越之績優航商獎項。

黃一中指出，中運今年已和台北海洋科技大學合作開辦1期乙級船員養成訓練專班，該班結業學員在今年6月中旬陸續到職，成為中運船員的新生代生力軍，這次特別借重南部海事教育領頭羊高科大的頂尖師資與設備，開辦本年度南台灣第1期乙級船員養成訓練班，期望在南部也能發掘出有志投入航運產業的優秀人才。

高科大副校長俞克維表示，高科大「航海科養成班」規劃相當密集的實務課程，內容涵蓋基本安全訓練、保全職責、救生艇筏操縱及助理級航行當值等專業技能，學員在結訓並通過評估合格後，除了符合STCW國際公約要求取得必備證書外，更能無縫接軌對接中運公司的優質就業機會，實現「畢業即就業」目標。

中運指出，本期乙級船員養成班預計招收30名學員，自即日起至115 年8月7日截止通訊報名(以郵戳為憑)，凡18歲以上且具國中畢業以上學歷，並通過船員體檢符合船員法規定的本國國民均可報名。

此外，乙級船員專班結業後，並通過中運公司面試及成功完訓上船任職的學員們，還可享有交通部航港局及中運公司補助的訓練費用，可大幅減輕學員的參訓負擔。

航運 高雄科技大學

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